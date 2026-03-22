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▲金倒永（如圖）私下是可愛迷弟，最愛女團NewJeans，還曾穿女裝模仿Hanni唱跳。（圖／SBS Sports YouTube）

韓國職棒選手金倒永因參加2026年世界棒球經典賽（WBC）後，被網友翻出過往曾穿女裝，模仿NewJeans成員Hanni表演日本神曲〈藍色珊瑚礁〉的片段，影片瘋傳後讓他直接在台灣爆紅，還釣出本人用中文要求影片下架，瞬間引發爆笑。而昨（21）日，起亞虎在YouTube公開金倒永的片段，也提到了在台灣瘋傳的女裝影片，他非常無奈的笑出來，並表示喊下架影片只是愉快的跟大家玩，還坦承因為IG追蹤人數飆高，而感到非常開心。金倒永在影片中，聊到了這次經典賽的經歷，不免提到對上台灣的2分砲，以及爆紅的女裝表演。他無奈笑出聲表示不知道為什麼影片會受到關注，並解釋為什麼會去留言，「就是愉快的跟大家玩而已」。金倒永也透露到現在還會收到台灣粉絲的私訊、留言，就連IG追蹤人數也一直增加，讓他忍不住坦言「我覺得很開心，因為追蹤人數變多了」。金倒永的這段發言，也再度引發台灣網友的熱議，「竟然是因為追蹤變多了在開心，瘋掉」、「倒永就問你一句，敢不敢來台灣開見面會」、「果然還是在意SNS追蹤數的年紀」、「哇，難得看到男裝的金倒永，男裝也好可愛」。回顧金倒永的「黑歷史」起源，他在2024年12月的KBO奪冠慶典《2024 KIA V12 Tigers Festa》上時，當時剛奪下年度MVP的他，直接在台上重現了NewJeans成員Hanni的經典表演。只見金倒永戴上Hanni同款假髮、換上藍白條紋毛衣與白色長裙，熱情獻唱日本神曲〈藍色珊瑚礁〉。他不僅動作細膩地撥弄假髮，就連提著裙襬的羞澀神情都模仿得維妙維肖。而因經典賽的熱度，這段逗趣的影片再次被翻出並於網路瘋傳，沒想到竟引來金倒永本人親自「海巡」。他在貼文下方用中文無奈地留言喊話：「請把視頻放下來…」崩潰又無言的反應，直接讓台韓兩地球迷笑翻，網友們紛紛打趣表示他遭到了「台韓共同群嘲」，搞笑的親民互動讓他意外圈粉無數。