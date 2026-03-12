我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金倒永昔模仿NewJeans成員Hanni影片瘋傳，本人竟親自現身用中文留言。（圖／IG@oninews_tw）

▲金倒永在場上展現超強實力，被美媒《MLB.com》列為本屆賽事最值得關注的11名新星之一。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.08）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽在10日結束後，各國選手討論度依然居高不下，其中韓國隊主要戰力之一的金倒永在場上的超狂表現，讓許多人印象深刻。但與場上的霸氣模樣不同，金倒永私底下也是追星族，還曾為了偶像NewJeans，在2024年奪冠慶典上，穿女裝模仿Hanni唱日本神曲〈藍色珊瑚礁〉，超大反差讓影片直接在網路上瘋傳，不料金倒永本人竟然海巡到貼文，還用中文留言要求下架影片，「請把視頻放下來…」讓大家笑翻。金倒永過去在2024年12月奪下KBO年度MVP後，於奪冠慶典《2024 KIA V12 Tigers Festa》中，獻上了職業生涯最「毀形象」的演出。身為NewJeans鐵粉的他，竟直接在台上模仿起Hanni的經典表演，只見金倒永戴上同款假髮、換上藍白條紋毛衣與白色長裙，熱情獻唱〈藍色珊瑚礁〉，他不僅動作細膩地撥弄假髮，連提裙擺的羞澀神情都揣摩得維妙維肖，該影片被翻出後馬上在網路瘋傳，不料竟釣出本人現身留言區，「請把視頻放下來…」後面的點點點看起來非常無言又無奈，讓大家笑翻。而金倒永本人親自現身，讓台韓網友都忍不住笑翻，「你怎麼自己出現了」、「下次他打擊全場放這影片」、「竟然被台韓網友共同群嘲，超好笑」、「本人表示：我寧願IG被出征洗版」，搞笑回應意外圈了大批粉絲。金倒永被稱作天才打者，在2024年獲得韓職年度MVP，該年交出38轟、40盜，貢獻109分打點，打擊率高達3成47，獲封「怪物新人」三壘手。首次參戰經典賽的他，也被美媒《MLB.com》列為本屆賽事最值得關注的11名新星之一，相當具有潛力。另外，金倒永除了在場上備受關注，感情生活也受到矚目，他曾在2024年與啦啦隊女神李珠珢爆出緋聞，有網友稱在酒吧目擊兩人私下約會，立刻引發兩邊粉絲熱議。不過，消息一出立刻被當事人打臉，不僅李珠珢親自否認傳聞，金倒永則表示比起戀愛傳聞，更希望大家關注他在球場上的防守穩定度、努力減少失誤才是他的首要任務。