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▲CORTIS（如圖）發搞笑影片，為師兄BTS的新專輯主打歌〈SWIM〉宣傳。（圖／IG@cortis）

韓國天團BTS防彈少年團在20日發行新專輯《ARIRANG（阿里郎）》，並公開〈SWIM〉MV，還於21日在首爾光化門廣場舉辦免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》正式回歸，不只獻唱新歌還有經典歌曲〈MIC DROP〉。不料這卻引來不少師弟CORTIS粉絲CORE拿兩團作比較，認為CORTIS翻唱版本比較好聽，就連他們為幫BTS宣傳〈SWIM〉的搞笑短片也被提出，部分粉絲直呼「只看得見CORTIS」，引來不少BTS粉絲ARMY的不滿，喊話要求他們尊重原唱。BTS在21日光化門的演出中，帶來〈MIC DROP〉的表演，不料竟有部分CORTIS粉絲拿出他們在去年底於《Music Bank Global Festival in Japan》的翻唱舞台比較，指出BTS聲音較尖，聽起來感覺很重，並稱讚CORTIS表演較輕盈，引發許多ARMY不滿，有粉絲指出CORTIS是因為在唱〈MIC DROP〉時降Key，所以音才聽起來沒那麼高，認為兩團各有特色沒必要比較，並要求他們尊重原唱，意外引發爭論。除此之外，這次CORTIS為幫忙宣傳BTS〈SWIM〉，而拍的在水中游泳的特效搞笑影片也被提出來。有網友表示現在聽〈SWIM〉，只剩下CORTIS的畫面，開玩笑直呼「我以為這個（CORTIS版本）才是MV」、「我也滿滿的畫面，我只能說你們師弟CORTIS太抽象了！讓人印象點滿滿」。雖然這讓部分ARMY不滿，但其實BTS成員也有轉發CORTIS的這段搞笑影片，證明兩團的好感情，因此許多人也喊話不要多作比較，避免引發粉絲之間的戰爭。事實上，BTS的新歌〈SWIM〉在被當成主打歌公開後，因為沒有以往招牌刀群舞，而受到許多質疑聲浪，但在昨日的Live演出，BTS一邊深情唱出歌曲，一邊跳出簡潔有力的舞蹈，不變的刀群舞水準，瞬間讓這首歌評價大翻轉，理解BTS選這首歌當主打歌的意義。而許多人在看完〈SWIM〉的光化門現場舞台後，都忍不住愛上這首歌，「慢歌舞蹈的殺傷力反而比快歌還要致命，愛得要死！」、「雖然是慢歌，熟悉的刀群舞和動作一致精準完全沒變」、「防彈的歌曲都是在看完歌詞跟舞台現場演出出後，會有更不同的感覺，更愛了」。