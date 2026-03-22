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▲胡瓜（右）、歐弟（左）在完成今日在北流中心的《鑽石舞台之夜》演唱會後，心情明顯輕鬆不少。（圖／記者李欣恬攝影）

綜藝天王胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會今（22）日在台北流行音樂中心，從下午唱到晚上圓滿落幕。面對近期台灣電視圈的寒冬與節目異動頻傳，胡瓜在會後受訪時語重心長地大聲疾呼，期盼各家電視台能多開節目、多辦娛樂活動。他表示：「大家一天到晚爭論收視率誰輸誰贏沒有意義，其實就是要大家一起做節目！如果禮拜六各台都開新節目，把餅做大，整個收視族群才會回流。如果你這台停、那台也停，最後只剩兩台在播，觀眾沒得選，人就跑光了！」之所以有此感嘆，正是因為由胡瓜、陳亞蘭、歐弟主持的華視節目《週末最強大》，近期爆出只做一季就將喊卡，甚至傳出將由演唱會壓軸嘉賓余天入主該時段。對此，胡瓜無奈還原真相：「一直以來都沒變動啊！反正《週末最強大》當時就是簽一季嘛！」他解釋，原本的規劃就是一季做完，中間休息 3、4 集再做第二季，至於最後要怎麼決定，要電視台才能決定。挺過電視圈的寒冬，這次胡瓜主導的《鑽石舞台之夜》不僅兩天票房全滿，節目質感也備受肯定。胡瓜欣慰表示，贊助單位看到成果都非常滿意，「大家都知道我把錢花在哪裡了，他們甚至說下次還要繼續支持，聽了真的很感動。」至於未來是否考慮將演唱會擴大，一口氣連辦三天？胡瓜坦言，演到第三天其實是最過癮、大家默契最熟練的時候。但他點出現實面的考量：「問題是『賣票』，禮拜五的票相對難賣。」他表示這需要慢慢經營，也期盼未來在演藝圈前輩與重情義的歌手，如：蕭敬騰支持下，能有繼續做下去的動力，持續為台灣娛樂圈注入活水。