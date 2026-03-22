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▲歌手李千娜（如圖）在電影《世紀血案》風波後首次公開表演，今日午後在《鑽石舞台之夜》演唱會開唱。她明顯身形消瘦，雙腿也瘦得像竹籤。（圖／萬星傳播提供）

李千娜近期捲入電影《世紀血案》風波，身心承受極大壓力，她今（22）日現身參與《鑽石舞台之夜》演唱會。身為演藝圈大家長的綜藝天王胡瓜，在會後受訪時透露了兩人在後台的暖心互動。為了鼓勵情緒低落的李千娜，胡瓜不僅當面開導：「我要她不要小看自己！」更曝光了一段來自馬來西亞粉絲的驚人救命內幕，原來李千娜曾有粉絲因憂鬱到活不下去，聽了她的歌重拾動力，感人的轉折讓李千娜感動到哭。胡瓜表示，李千娜在風波期間情緒非常低落，但他告訴她：「妳不要小看自己的影響力，妳看角落裡面還是有很多人在支持妳。」為了證明這點，胡瓜分享了一個真實發生在他網路平台上的插曲。有位來自馬來西亞的粉絲留言，特別拜託胡瓜代為向李千娜道謝。那位粉絲表示，在遭遇絕境時，李千娜的歌聲給了他們極大的力量，「那個粉絲說，他們全家當時非常憂鬱，甚至已經沒有活下去的動力，但他就是聽了李千娜的歌之後，整個又活躍、振作了起來。」這位大馬粉絲為了表達李千娜的救命之恩，特別捐了1萬元給《鑽石舞台之夜》演唱會也會捐的公益單位。胡瓜也把這真實故事告訴李千娜，「這是一個真實的故事，我跟她說這個故事，就是要讓她知道，不要因為一時的低潮而忽視了支持她的人。」