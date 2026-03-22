我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭敬騰趕場連日睡眠不足，返台力挺胡瓜《鑽石之夜舞台》演唱會，他自彈自唱讓全場觀眾聽得陶醉。在台上訪問時，主持群康康和歐弟改編他的歌〈王妃〉，把「夜太美，儘管太危險」改成「野台妹，警官太危險」，全場笑翻。（圖／記者李欣恬攝影）

由綜藝天王胡瓜領軍的《鑽石舞台之夜》演唱會今（22）日圓滿落幕。壓軸登場的金曲歌王蕭敬騰（老蕭）義氣相挺，短短4天內經歷重慶、台北、西班牙三地。演後受訪時，胡瓜心疼透露老蕭因錄製真人秀幾乎快4天沒睡，媒體也關切他左手之前受傷，仍堅持上台彈鋼琴，且演出、演唱狀態良好，當被問及未來有沒有計畫到大巨蛋開唱時，老蕭鬆口表態：「一直以來都很想去大巨蛋唱歌。」一旁的胡瓜也立刻預約當嘉賓，「到時候別忘了帶上我們氣氛組的！」為了力挺胡瓜，老蕭這次可說是拚了命。胡瓜表示，老蕭近期工作滿檔，連睡覺都在拍實境節目，幾乎沒有休息時間，唱完北流馬上又要飛往西班牙。聽到老蕭這麼拚，一旁的康康忍不住發揮幽默本色，搞笑大嘆：「我們剛剛就在講，還是不要太紅，我們『普通紅』就好，太紅都不能睡覺。」不僅睡眠不足，老蕭的左手先前也受了傷。他坦言，其實除了這次演出，他現在幾乎不彈鋼琴了，因為只要做某些「指定動作」手就會痛。但他為了《鑽石舞台》的公益演出與大哥情義，依然敬業地展現完美的自彈自唱，讓胡瓜直呼感動。隨著各大天王天后紛紛插旗台北大巨蛋，當被媒體問到「有沒有規劃去大巨蛋開唱」時，老蕭毫不猶豫地秒答：「我很想啊，我一直都很想！因為我去過，我知道那個場地，我覺得那是一個非常好的機會。」聽到老蕭霸氣宣告想攻蛋，一旁的胡瓜馬上向老蕭喊話：「大巨蛋別忘了帶上我們（主持群）去串場啊！」老蕭也爽快笑回：「那沒有問題！」談到這次的曲目安排，老蕭特別選了鄧麗君的〈千言萬語〉與江蕙的〈無言花〉。胡瓜表示，作為策劃者，他也特別研究過，知道台下有很多婆婆媽媽，所以特別挑選能引起共鳴的經典懷舊金曲。不僅唱歌照顧長輩，老蕭在台上與主持群的脫口秀也完美接招。被問到怎麼能秒懂康康那些荒謬的黃腔與空耳點歌？老蕭笑說：「我在後台聽你們講話就一直笑，這些幽默的哏我都聽得懂啊。」康康則表示，「我們小時候就是看《藍寶石》、《喜相逢》長大，都是看瓜哥啊。」胡瓜說，昨天第一天演出後，就有觀眾反映，有一些三十年來的老哏，現在看還是覺得很好笑，讓胡瓜聽了相當窩心。