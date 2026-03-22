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▲由胡瓜（中）發起的《鑽石舞台之夜》演唱會，連兩日在台北流行音樂中心演出。（圖／記者林柏年攝影）

《鑽石舞台之夜》演唱會今（22）日圓滿落幕，不只台上演出精采，台下受訪時主持群的臨場反應更是笑料百出。由於亞洲天王周杰倫（周董）耗資近1億元拍攝 MV的新專輯即將在下週登場，受訪時媒體也好奇詢問主持群，是否已經搶先聽過天王的新歌？沒想到康康立刻發揮超強綜藝魂，大玩台語諧音哏，「還沒聽，因為被『鄒懂』！」讓全場媒體笑到流淚。面對記者提問有沒有聽過周杰倫的新歌？康康先是一本正經地套交情表示，大家都知道周杰倫以前出道時，跟他們一樣都是吳宗憲旗下「憲憲家族」的成員，彼此有著革命情感。康康煞有其事地說：「他本來要拿（新歌）給我聽的⋯⋯」讓現場媒體一度信以為真，以為能挖到天王新歌的獨家內幕。正當大家豎起耳朵時，康康話鋒一轉，無奈地吐出一句：「但是，他的老闆楊峻榮有『鄒懂』！」康康巧妙運用「周董」與台語「阻擋（tsóo-tòng）」的諧音大開天王與經紀公司老闆的玩笑。面對康康毫無預警的幽默突襲，一旁的主持群也笑到不行，眾人以最歡樂、最荒謬的氣氛，為這次《鑽石舞台之夜》的會後訪問畫下句點。