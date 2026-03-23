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▲陳意涵拍戲愛小酌，但未影響到演出，微醺的狀態反而讓她更加入戲。（圖／ 資料照）

▲郭富城（右）來台拍戲，在電影《老子》中和王柏傑（左）飾演父子。（圖／郭富城IG@aaronkwokxx）

由香港天王郭富城與王柏傑主演的電影《老子》近日正式殺青，先前在台北街頭拍攝時就引發不少關注，如今幕後花絮再度掀起討論。據傳，女星陳意涵在片場一邊喝酒一邊拍戲，豪放作風讓郭富城及香港團隊大開眼界，被這番文化衝擊嚇到了。向來以率真形象著稱的陳意涵，此次在老公許富翔執導的《老子》中積極爭取演出，活潑自然的表現也為劇組增添不少活力。不過，她把酒當成「備戲飲料」的習慣也意外成為話題，甚至傳出偶爾會在開拍前小酌上陣。據《鏡週刊》報導，對紀律嚴謹的香港團隊而言，陳意涵這種「放鬆式演法」堪稱片場奇景，但對台灣劇組來說早已見怪不怪。曾與她合作《花漾》的導演周美玲就透露，她在寒冷夜戲時曾向助理要「飲料」，結果保溫杯裡裝的竟是酒，專門用來禦寒。儘管拍戲時愛小酌，陳意涵的專業度依舊備受肯定。她過去曾以電影《小曉》奪下台北電影獎最佳女配角，也證明這樣的拍戲習慣並未影響演技，不過對一向要求嚴謹的郭富城而言，這樣的作風仍帶來不小衝擊。《老子》除了描寫後疫情時代下、交換靈魂的父子情，也集結楊貴媚、古斌、廖慧珍等實力派演員同台飆戲。台港兩地拍戲風格正面交鋒，會激盪出什麼樣的黑色幽默，也讓外界相當期待。