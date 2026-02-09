我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳意涵很享受當唱跳歌手，給自己的舞台魅力100分。（圖／翻攝自YouTube 乘風2025）

陳意涵在電影《陽光女子合唱團》中飾演殺夫入獄的李惠貞，在獄中生下女兒芸熙，為了想在芸熙被送養之前留下美好回憶，她組成和唱團表演，結果自己卻是個大音痴，不過陳意涵本人唱歌其實很好聽，有人翻出她參加《乘風2023》的片段，根本是溫柔系女聲，陳意涵先前曾提到，為了「練走音」，都是看補教名師徐薇的唱歌影片，讓許多網友笑翻，「太誠實了。」陳意涵在《陽光女子合唱團》中想組成合唱團，結果自己唱歌超難聽，清唱〈感恩的心〉沒有一個音是準的，不過有網友發現，她在《乘風2023》中初舞台演唱〈望春風〉，邊唱邊跳也非常穩定，嗓音甜美又溫柔，本人根本超會唱。事實上，陳意涵曾在宣傳電影時分享過，為了演出不會唱歌，還看了徐薇老師的唱歌片段練習，雖然很不好意思，但徐薇的確是以走音出名，過去就曾登上許多綜藝節目唱歌，《康熙來了》還曾替徐薇做一個合集，全部都是她唱歌的片段。