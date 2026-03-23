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▲TWICE粉絲們都很關心子瑜的飲食口味習慣，抓住機會就要問一下。（圖／摘自IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE近日登上台北大巨蛋一連三天開唱，話題席捲全網，而台灣成員子瑜的一舉一動更是粉絲關注焦點。除了舞台表現備受讚賞，她過去分享過的飲食習慣也再次被翻出討論，甚至成為粉絲之間的固定話題。除了子瑜是愛香菜派已經廣為人知以外，還有吃火鍋不加芋頭，甚至連湯圓與小籠包偏好口味都被粉絲一一挖出，意外掀起一波「子瑜飲食學」話題。其實早在過去的VLOG中，子瑜就曾提到小時候的飲食小怪癖，像是把餅乾夾白飯一起吃，還親自示範一口，一旁的娜璉當場笑翻，也讓「台南人愛吃甜」的說法再次被拿出來討論。除此之外，粉絲也超熱衷於持續更新子瑜的飲食偏好清單。從吃不吃香菜、咖哩要不要拌，到吃火鍋會不會加芋頭，幾乎每一項都曾被拿出來熱烈討論過。而子瑜也不吝嗇分享自己的習慣，親自解答是愛香菜派、咖哩不拌，以及吃火鍋不會加芋頭！近期還有粉絲趁著巡演期間，把握機會在應援牌上提問：「湯圓選1.花生還是2.芝麻？」只見子瑜認真看完後，毫不猶豫比出「2」，公開自己是芝麻派，讓和子瑜取向相同的粉絲們開心不已。不只如此，本次大巨蛋演唱會彩排時，有粉絲舉牌問起子瑜的小籠包口味選擇，列出「1.松露、2.巧克力、3.蝦仁」，子瑜則在這之中選擇了松露口味。愛吃的台灣人，對於食物話題總是特別熱衷，從香菜到湯圓、再到小籠包，粉絲對子瑜的飲食細節幾乎無所不問，每次的回答也都掀起廣大討論度，意外成為連結偶像與粉絲之間最有趣的話題之一。