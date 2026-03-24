我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孔雪兒（左）和子瑜（右）過去在JYP當練習生的合照，當時兩人都很青澀。（圖／微博@兔兔吃瓜bot）

▲孔雪兒2020年參加《青春有你2》，入選女團THE9再次出道，但依舊沒大紅。（圖／微博＠愛奇藝）

▲孔雪兒（右）和鄧凱（左）在《逐玉》中是虐戀CP，熱度快追上男女主角。（圖／微博＠網劇逐玉）

古裝陸劇《逐玉》熱播，飾演女配角「俞淺淺」的孔雪兒，也憑藉靈動演技與精緻古裝扮相引起高度關注。事實上，孔雪兒在成為演員前，曾當過偶像練習生。2012年她遠赴韓國考進JYP娛樂，與現今人氣女團TWICE成員子瑜、娜璉、定延等人曾是同期受訓的戰友，坊間更有傳聞稱她當年差點就以TWICE身分出道。《NOWnews今日新聞》特別整理了這名新生代陸劇小花的成名之路，帶大家一探孔雪兒的魅力來源。出生在中國湖北的孔雪兒演藝之路起步極早。2012年，年僅16歲的她就參加了韓國3大經紀公司之一，JYP娛樂的全球選秀，憑藉出眾的舞蹈實力脫穎而出，成為旗下的練習生。在JYP受訓的3年期間，孔雪兒曾是公司內部備受期待的預備成員。當時坊間盛傳，她是JYP原定推出的新女團6mix的候選人之一。而6mix的流出的成員名單中，就包含了後來以TWICE出道的成員娜璉、定延、志效及Sana。遺憾的是，隨著6mix計畫流產，JYP改以選秀節目《SIXTEEN》選拔出新的女團成員，子瑜就是透過在節目上的精采表現，才被納入TWICE出道名單。孔雪兒則在《SIXTEEN》開播前便選擇離開JYP，回到中國發展，因此無緣角逐TWICE名額。這段往事至今仍常被粉絲提起，更認為她是「TWICE遺珠」，如果當時沒離開JYP，很可能就有機會以TWICE成員的身分出道。而孔雪兒回國後也並未放棄當偶像的夢想，她先是參加了選秀節目《蜜蜂少女隊》，成為前7強，以蜜蜂少女隊的身分正式出道。2020年又接著參加節目《青春有你2》，以第8名的成績與劉雨昕、虞書欣、許佳琪等人組成女團「THE9」，第2次出道。可惜孔雪兒在女團發展的道路上並未大紅大紫，只是小有名氣，因此她近年才選擇轉換賽道，改當演員，並在最容易爆紅的古裝劇中大量露臉。孔雪兒演過的古裝劇包含《子夜歸》、《暗河傳》、《明媒善娶》、《錦月如歌》、《墨雨雲間》，還有去年的夯劇《折腰》，她在劇中飾演男主角劉宇寧的表妹「鄭楚玉」，當時還獲得「最美表妹」的封號。如今在《逐玉》中，29歲的孔雪兒飾演酒樓老闆娘俞淺淺，一套又一套的精緻妝容讓她的美貌更顯出眾，加上與鄧凱飾演的「齊旻」有強烈感情線，讓這對「不齊而俞」CP的關注度也頗高。強制愛又帶球逃婚的劇情設定，成功吸引觀眾目光，孔雪兒與鄧凱的鴛鴦浴吻戲更被粉絲大讚性張力十足，也讓她憑藉此作，正式在古裝偶像劇賽道紮下根基，擁有了亮眼的個人代表作。