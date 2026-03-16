古裝劇《逐玉》攻佔Netflix、愛奇藝、騰訊等平台，成為今年度爆款陸劇，除了主演田曦薇、張凌赫之外，配角也受到高度討論，其中飾演「溢香樓」老闆俞淺淺的孔雪兒，被封為最美女配。29歲的孔雪兒曾是女團蜜蜂少女隊、THE9成員，出道以來緋聞不斷，曾爆出和在《偷偷藏不住》中飾演趙露思哥哥的馬伯騫祕戀，又介入嘉羿的戀情，遭控是第三者，不過孔雪兒方面則並未承認，至今仍宣稱單身。
最美女配角 孔雪兒助《逐玉》登熱搜
孔雪兒在《逐玉》中飾演的俞淺淺，表面上是酒樓老闆娘，實則是承德太子嫡子、皇長孫齊旻（鄧凱 飾）的逃妾，在劇中豔麗的扮相讓人忍不住讚嘆她的美貌，後來被鄧凱抓回家軟禁，她為保兒子的性命，還主動與鄧凱上演鴛鴦浴，讓人看了臉紅心跳。
孔雪兒曾是女團成員，2020年參加《青春有你2》再度走紅，出演許多陸劇口碑都很好，像是《墨雨雲間》、《九重紫》、《折腰》、《錦月如歌》、《暗河傳》等等，事業有成，感情也相當精彩。
孔雪兒緋聞多 至今仍稱單身
孔雪兒在《青春有你2》比賽期間，被一名自稱是 UNINE 成員嘉羿的前女友，爆料介入其感情，孔雪兒所屬經紀公司（泰洋川禾）第一時間發布聲明否認，強調相關指控為造謠。隨後男方公司也予以否認。
更早之前還有網友發現孔雪兒與馬伯騫在2019年間同遊日本，兩人在社群平台的發文不約而同都在同一個地點，傳聞兩人通過周震南介紹認識，雙方都並未正面回應。不僅如此，孔雪兒也曾被拍到與《青春有你3》練習生馬思涵在酒吧約會，兩人曾合作網劇《瀟灑佳人淡淡妝》，孔雪兒工作室迅速回應，稱這只是「簡單的朋友聚會」。
今年初，孔雪兒傳出與侯明昊熱戀，雙方立刻發表聲明「假！」闢謠，孔雪兒早期的緋聞多帶有爭議性，但近年來她的重心明顯轉向影視表演，從《明媒善娶》到《逐玉》，她逐漸憑藉角色魅力證明了實力。
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孔雪兒在《逐玉》中飾演的俞淺淺，表面上是酒樓老闆娘，實則是承德太子嫡子、皇長孫齊旻（鄧凱 飾）的逃妾，在劇中豔麗的扮相讓人忍不住讚嘆她的美貌，後來被鄧凱抓回家軟禁，她為保兒子的性命，還主動與鄧凱上演鴛鴦浴，讓人看了臉紅心跳。
孔雪兒曾是女團成員，2020年參加《青春有你2》再度走紅，出演許多陸劇口碑都很好，像是《墨雨雲間》、《九重紫》、《折腰》、《錦月如歌》、《暗河傳》等等，事業有成，感情也相當精彩。
孔雪兒在《青春有你2》比賽期間，被一名自稱是 UNINE 成員嘉羿的前女友，爆料介入其感情，孔雪兒所屬經紀公司（泰洋川禾）第一時間發布聲明否認，強調相關指控為造謠。隨後男方公司也予以否認。
更早之前還有網友發現孔雪兒與馬伯騫在2019年間同遊日本，兩人在社群平台的發文不約而同都在同一個地點，傳聞兩人通過周震南介紹認識，雙方都並未正面回應。不僅如此，孔雪兒也曾被拍到與《青春有你3》練習生馬思涵在酒吧約會，兩人曾合作網劇《瀟灑佳人淡淡妝》，孔雪兒工作室迅速回應，稱這只是「簡單的朋友聚會」。
今年初，孔雪兒傳出與侯明昊熱戀，雙方立刻發表聲明「假！」闢謠，孔雪兒早期的緋聞多帶有爭議性，但近年來她的重心明顯轉向影視表演，從《明媒善娶》到《逐玉》，她逐漸憑藉角色魅力證明了實力。