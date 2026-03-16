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▲孔雪兒（右）在《逐玉》中和田曦薇是閨密，被封最強女配。（圖／翻攝自微博@孔雪兒）

古裝劇《逐玉》攻佔Netflix、愛奇藝、騰訊等平台，成為今年度爆款陸劇，除了主演田曦薇、張凌赫之外，配角也受到高度討論，其中飾演「溢香樓」老闆俞淺淺的孔雪兒，被封為最美女配。29歲的孔雪兒曾是女團蜜蜂少女隊、THE9成員，出道以來緋聞不斷，曾爆出和在《偷偷藏不住》中飾演趙露思哥哥的馬伯騫祕戀，又介入嘉羿的戀情，遭控是第三者，不過孔雪兒方面則並未承認，至今仍宣稱單身。孔雪兒在《逐玉》中飾演的俞淺淺，表面上是酒樓老闆娘，實則是承德太子嫡子、皇長孫齊旻（鄧凱 飾）的逃妾，在劇中豔麗的扮相讓人忍不住讚嘆她的美貌，後來被鄧凱抓回家軟禁，她為保兒子的性命，還主動與鄧凱上演鴛鴦浴，讓人看了臉紅心跳。孔雪兒曾是女團成員，2020年參加《青春有你2》再度走紅，出演許多陸劇口碑都很好，像是《墨雨雲間》、《九重紫》、《折腰》、《錦月如歌》、《暗河傳》等等，事業有成，感情也相當精彩。孔雪兒在《青春有你2》比賽期間，被一名自稱是 UNINE 成員嘉羿的前女友，爆料介入其感情，孔雪兒所屬經紀公司（泰洋川禾）第一時間發布聲明否認，強調相關指控為造謠。隨後男方公司也予以否認。更早之前還有網友發現孔雪兒與馬伯騫在2019年間同遊日本，兩人在社群平台的發文不約而同都在同一個地點傳聞兩人通過周震南介紹認識，雙方都並未正面回應。不僅如此，孔雪兒也曾被拍到與《青春有你3》練習生馬思涵在酒吧約會，兩人曾合作網劇《瀟灑佳人淡淡妝》，孔雪兒工作室迅速回應，稱這只是「簡單的朋友聚會」。今年初，孔雪兒傳出與侯明昊熱戀，雙方立刻發表聲明「假！」闢謠，孔雪兒早期的緋聞多帶有爭議性，但近年來她的重心明顯轉向影視表演，從《明媒善娶》到《逐玉》，她逐漸憑藉角色魅力證明了實力。