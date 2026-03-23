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▲《逐玉》的林安鎮屠村段落，畫面暗藏3大細節，看出團隊的用心。（圖／摘自愛奇藝）

▲《逐玉》中的神鳥隼隼身上有被燒傷的痕跡，與前面發生的情節呼應。（圖／摘自愛奇藝）

▲《逐玉》中康婆子為救人受了致命之傷，倒地後卻沒有先閉眼，而是確認土匪已走、孩子安全才闔上雙眼。（圖／摘自愛奇藝）

中國古裝愛情劇《逐玉》掀起收視熱潮與話題，不僅男女主角張凌赫和田曦薇聲勢持續攀高，各種場面都能引起討論。尤其讓觀眾看到心情鬱悶的第18集林安鎮屠村，百姓死傷慘重，鷹眼劇迷抓出暗藏的3大細節，包括畫面卡頓反映垂死的縣令視角、神鳥隼隼翅膀上的傷痕呼應情節安排，以及康婆子為救孩子犧牲直到確認沒危險才閉眼，滿滿的洋蔥，逼出大家的眼淚。《逐玉》情節進入後半段高潮，但前半段的屠村震撼，依然讓部分觀眾表示寧可先跳過，有勇氣看完的劇迷覺得實在拍得蠻殘忍，質疑「不能簡單帶過嗎」？這段情節便當發好發滿，網友巧妙形容：「有點便當吃到飽。」不過該劇的畫面用心備受稱道，在屠城這一段中，有模糊畫面，鏡頭位置也一度卡頓、上升，其實正好反映出被吊起來的縣令垂死時眼中的景象，是暗藏的3大細節之一。另外神鳥隼隼在田曦薇扮演的女主角樊長玉被追殺陷入絕境時，推倒一塊木板擋住土匪，之後飛去向張凌赫飾演的男主角謝征報信，鏡頭特寫牠的翅膀上有燒傷的痕跡，正好牠是在木製房屋被火燒，趁機推倒其中的木板，因此翅膀上的燒傷痕跡完全符合情節，也看得出後製的用心。最後是最感人的康婆子為救人犧牲，網友稱這一段她為了救樊長玉的妹妹寧娘還有自己的孫兒，有勇有謀，先故意推櫃子遮住床底，又故意說自己無兒無女，最後衝出去被殺，但沒有立刻閉眼、斷氣，還是先睜開眼睛，看到土匪離開、確定孫兒與長寧安全才闔眼，也是很注意到細節的安排。這段亦被認為是屠村情節中最大顆的洋蔥之一，不少網友為康婆子流下眼淚。