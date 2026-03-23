羽球雙打奧運金牌國手王齊麟和前樂天女孩陳詩媛（十元）去年6月登記結婚，夫妻倆本月20日迎來第一胎兒子「Rally」，十元今（23）日首度發文吐露產後心境，稱突然不知道自己該做什麼，以及很羞地跟寶寶打了招呼，也透露王齊麟現在最常掛在嘴邊的兩句話，就是「妳（十元）慢一點」、「我兒子好可愛」。

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陳詩媛害羞跟兒子見面　王齊麟頻頻誇寶寶可愛

今天凌晨，卸貨第四天的陳詩媛發文表示，感覺一切都還恍恍惚惚，好想洗澡和洗頭，「突然之間，也不知道自己該做什麼，還好身邊有好多可靠的人陪著我」，此外，她還說自己很害羞地跟兒子見面，跟對方說了一句「嗨」，也爆料王齊麟現在最常說的兩句話，就是要她動作慢一點，以及誇讚寶寶「好可愛」。

陳詩媛文末寫下：「謝謝Rally給我們一個充實又精彩的週末！」隨文附上自己大素顏的自拍、3張和兒子的拍立得及一張寶寶的小腳丫照片，網友留言：「恭喜十元！生小孩真的很辛苦，不過看到baby 這一切都值得了！辛苦媽咪了」、「期待下次拍攝全家福！」

▲陳詩媛（右下圖）分享沒化妝的自拍、3張和兒子的拍立得及寶寶的小腳丫照片。（圖／陳詩媛 Hime臉書）
▲陳詩媛（右下圖）分享沒化妝的自拍、3張和兒子的拍立得及寶寶的小腳丫照片。（圖／陳詩媛 Hime臉書）
王齊麟中午才在吃披薩　兒子下午產檢完就報到　

日前，王齊麟在粉專公布當爸的喜訊，透露自己中午才在悠哉吃披薩，下午做個產檢兒子就提前來報到，由於當天正逢土地公生日，他說：「連出生的日子都要自己選，很有個性喔，還跟土地公爺爺同一天，很會～」

此外，王齊麟也感謝辛苦的老婆陳詩媛，「看妳每天都睡得不安穩，上下床都很痛，真的很心疼，現在終於卸貨了，母子都平安就是最大的幸福，謝謝妳跟我一起開啟人生的新篇章，未來的路我們一起努力，我也會擔起這個家的責任，愛妳老婆！愛你Rally！」

資料來源：陳詩媛 Hime臉書

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