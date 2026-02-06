我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛分享懷孕後心路歷程，引發許多媽媽們的共鳴。（圖／陳詩媛 Hime FB）

前啦啦隊成員陳詩媛（十元）去年6月與羽球國手王齊麟登記結婚，10月宣布懷孕好消息，並在同年12月補辦婚宴。近期已懷孕約8個月的她，於昨（5）日在社群分享近況，透露懷孕初期孕吐嚴重，所以產檢時發現鈣和鐵質的數值不足，中期隨著肚子越來越大，壓迫到胃，導致她常常沒胃口，害怕影響寶寶發展，讓她忍不住直呼：「懷孕之後，真的像踏上了一段未知又充滿期待的旅程」。陳詩媛在昨日分享懷孕後的心路歷程，引發了許多媽媽們的共鳴，她表示：「懷孕之後，真的像踏上了一段未知又充滿期待的旅程」，而當媽後最在意的就是寶寶發育的營養。陳詩媛透露自從得知懷孕，就很重視營養品，但因為初期孕吐嚴重，不喜歡喝牛奶和吃肉，果然產檢後，「顯示鈣和鐵質不足！」不料中期又因肚子變大、壓迫到胃，所以常常沒胃口，吃很少，「更怕營養不均影響到寶寶的發展」，因此養成了吃營養品的習慣。而照片中，是陳詩媛穿著寬鬆舒適的長袖上衣，頂著招牌妹妹頭瀏海與黑長直，坐在床上摸著已明顯隆起的孕肚。其中，陳詩媛的好氣色也引發外界關注，「孕媽咪氣色好美麗」、「懷孕辛苦了，好險現在科技發達，能知道缺啥營養就特別去補」、「十元氣色好好喔～一樣活力滿滿超可愛」、「媽咪真的要好好照顧自己的身體呀」。陳詩媛日前登上好友曲曲的YouTube頻道，談及與王齊麟的婚後生活，她坦言自己和王齊麟的「金錢觀」有著巨大差異，陳詩媛是凡事精打細算的金牛座，王齊麟則是對身邊人相當大方的摩羯座，喜歡請客、送朋友禮物，為此陳詩媛表示可以理解，不過偶爾還是會覺得「太多了吧」，因此透過鏡頭向王齊麟喊話，「多為家庭想一想！」除此之外，陳詩媛也坦承曾和王齊麟的關係陷入低潮，因為兩人剛走在一起時，男方還處於奧運金牌的人生巔峰時期，因此這段關係更是被全台民眾檢視，再加上當時沒有處理相關狀態的經驗，讓陳詩媛陷入了一段負面情緒中，甚至到了不太敢用手機、整天發呆的程度。不過王齊麟沒有高高在上，反而放下面子與身段，陪著陳詩媛一起度過，讓陳詩媛有了「跟這個人一起走到最後」的想法，才決定鼓起勇氣結婚。