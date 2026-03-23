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▲BTS光化門回歸演唱會人數不如預期，導致HYBE股價跟著大跌。（圖／BTS X@bts_bighit）

韓國天團BTS防彈少年團在20日發行新專輯《ARIRANG（阿里郎）》後，於21日在首爾光化門廣場舉辦免費演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》正式回歸，但不料演唱會不如預期的26萬人，韓媒報導僅4萬多人，HYBE則澄清有10萬多人。而今（23）日，HYBE股價竟傳出大跌，跌幅一度超過16%，據悉主因就是演唱會的人數不如預期。BTS在日前正式回歸後，所屬經紀公司HYBE今日傳出股價大跌的消息，甚至跌幅一度超過16%。根據報導指出，韓股KOSPI在收盤時，指數顯示跌幅是6.51%，HYBE則大跌15.5%。據悉，在BTS發布新專輯《ARIRANG》之前，HYBE股價持續上漲多個月，但不料在光化門演唱會人數不如預期的26萬後，竟直接大跌，創下4個月來的最低點。但其實，BTS光化門演唱會由Netflix進行全球直播，在韓國、美國、日本、英國等全球77國，都登上節目類的第一名，在台灣、捷克等地也位居第二名，證明他們在全球的高人氣。而外界也指出，這也可能是現場人數不如預期的原因之一，因為有直播，許多人認為在現場擠來擠去，不如在家看直播還比較清楚，所以就沒有到場觀看。此外，在BTS休團期間，許多K-POP團體人氣也隨之上升，像是BLACKPINK、SEVENTEEN、Stray Kids等，以及斬獲多項國際大獎的動畫電影《K-POP獵魔女團》，BTS的回歸也因此變得更有競爭力。事實上，BTS雖然已出道多年，但至今仍是HYBE的主力，以及主要收入來源，在他們開始軍白期後，公司獲利明顯降低，直到成員退伍、宣布回歸才上升。雖然這次光化門舞台人數不如預期，導致股價大跌，但也有業界人士分析指出，BTS之後的世界巡演才會是重點，有望再度為HYBE帶來驚人營收。