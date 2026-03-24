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▲十三娘捧著隨元青的頭顱崩潰大哭。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲十三娘和隨元青有過一段情，但隨元青一開始只是想利用她。（圖／翻攝自愛奇藝）

張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》熱播中，目前更新到第33集，劇中反派，長信王的兒子隨元青（林沐然 飾）和女主角樊長玉（田曦薇 飾）從頭鬥到尾，最後他竟死在自己的假哥哥隨元淮（鄧凱 飾）刀下，他臨終前，對著與他有過一段感情的清風寨當家十三娘（林思意 飾）說，「我從未對妳動過真情。」並將虎符交給十三娘，要她去找樊長玉，還將自己的頭顱砍下來，讓十三娘帶回去。林沐然飾演的「隨元青」暴戾狂妄，把樊長玉的家鄉林安鎮殺了個精光，還將她身邊的愛將滿地（高卿塵 飾）一劍捅死，樊長玉也曾活捉他，用他來威脅敵軍換軍糧，沒想到最後，隨元青被武安侯（張凌赫 飾）抓走，得知自己敬愛的哥哥隨元淮其實是皇長孫「齊旻」，而真正的隨元淮早就死在17年前的東宮大火中。武安侯用計將隨元青放走，讓他去找齊旻報仇，最後隨元青被齊旻捅死，在他死前，曾與他有過一段情的清風寨當家十三娘找到他，十三娘問他，到底有沒有對她用過真心，隨元青狠心地說，「我現在竟半分不想騙妳，我對妳，未曾動過半分真心。」最後他將身上的虎符交給十三娘，要她去找樊長玉保命，十三娘問，「她憑什麼相信我？」隨元青抓住十三娘的手，捧著自己的臉，「那我便送你一份投名狀。」接著一刀將自己的頭顱砍下來。有網友說，其實隨元青對十三娘是有動情的，臨終前說謊，也是為了讓十三娘無後顧之憂地活下去，不用活在仇恨之中，獲得真正的自由。