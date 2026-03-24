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▲子瑜（右）跟Mina（左）感情超好，子瑜忍不住在台上淚崩時，Mina也趕緊想拿衛生紙給子瑜擦淚。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

韓國女團TWICE在20日至22日連3天在台北大巨蛋舉辦演唱會，共吸引超過12萬名粉絲進場。子瑜更是在最終場激動落淚，哽咽感謝粉絲讓她實現帶成員回故鄉開唱的夢想。其中，Mina過去在簽名會的發言也引發注目，她曾被問到最期待哪一場TWICE演唱會，她想了想後回答台灣，還透露超暖原因「因為那是子瑜的家鄉」，讓粉絲都非常感動，直呼她真的是太寵子瑜。早在TWICE於台北大巨蛋開唱前，Mina曾在簽名會被問到「最期待哪一場TWICE演唱會地點」，Mina先表示很難做出選擇，但思考一陣子後回答「最期待台灣」，並透露了超暖原因「因為那是子瑜的家鄉」。成員姐妹般的好感情，瞬間逼哭大批粉絲，也讓許多人感受到子瑜從出道開始，一路走到台灣的舞台有多麼不容易。而這次於台北大巨蛋開唱，子瑜也忍不住在最終場時於台上爆哭，還哭到無法控制情緒，直接消失一首歌的時間，讓成員都嚇壞。子瑜也坦承是有感而發，因為看到粉絲為迎接她做的準備，讓她深受感動，講著講著又再度忍不住落淚，Mina看到後想給她衛生紙擦淚，但子瑜站在升降台上，所以沒有看到。事實上，子瑜在出道沒多久時，因為於節目中揮舞台灣國旗，而被黃安舉報台獨，為了平息中國粉絲怒火，子瑜在16歲的年紀就被公司JYP娛樂逼出來道歉承認「中國只有一個，我是中國人」，讓台灣粉絲都非常不捨。而那場爭議，也讓TWICE出道10年，都沒踏上台灣的舞台，直到去年才終於解禁，先是於11月在高雄世運連開兩場演唱會後，今年再度踏上台北大巨蛋，一連解鎖北高最大指標場地，不只證明了子瑜出道多年的高人氣，也終於圓了她想把成員帶回家鄉開唱的夢想。