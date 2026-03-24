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▲張凌赫、田曦薇吻戲很多，每一場的畫面都非常厲害。（圖／翻攝自愛奇藝）

《逐玉》的導演曾慶傑真的太會啦！最新一集中，張凌赫飾演的武安侯「謝征」，將樊長玉（田曦薇 飾）帶離酒席，田曦薇脫口一句「侯爺」，讓張凌赫再度露出強制愛眼神，對田曦薇說「吻我」，不同於一般的吻戲只是兩人交纏，曾慶傑將畫面帶到演員的手，兩人倚靠在窗邊，田曦薇反手抓住窗框，張凌赫伸手緊握，兩人的熱情將藤紙都抓破了，藉由手部特寫，來傳遞他們之間的激情。《逐玉》今晚更新到第33集，張凌赫見田曦薇不勝酒力，將她帶離酒席，田曦薇微醺看著張凌赫，開口就喊他「侯爺」，由於張凌赫前期隱瞞自己的身分，在武安侯身分曝光時，兩人大吵一架，他以為田曦薇又在諷刺他，皺起眉頭喊，「這聲侯爺，妳是改不掉了是嗎！」沒想到田曦薇捧起他的臉，直呼他們初相識時，張凌赫替自己臨時取的名字「言正」，張凌赫激動吻上，田曦薇將他推開，張凌赫深情、渴望地看著她，「長玉，吻我。」田曦薇彎腰回吻。此時田曦薇已經被張凌赫壓在窗邊，她下意識反手抓著窗框，直接將藤紙給戳破了，張凌赫順勢緊握她的手，浪漫的吻戲也帶給觀眾無限遐想，只能說導演太會了。