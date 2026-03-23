JYP女團TWICE 3場台北大巨蛋演唱會昨（22）日圓滿落幕，台北101董事長賈永婕為第三天的觀眾，她分享和老公王兆杰在後台與子瑜的合照，透露枕邊人事後把老婆大人P掉，獨留自己和女神的照片存在手機中，對此，賈永婕作勢動怒喊：「膽子很大啊！」
賈永婕夫妻後台同框子瑜 王兆杰斗膽把太座P掉
稍早，賈永婕發文透露，昨天前往朝聖TWICE的演唱會，子瑜媽媽黃燕玲帶她與老公去和子瑜見面，三人留下合影，不過，讓她很不爽的是，老公王兆杰居然將該張合照加工，以後製讓老婆消失在照片中，賈永婕不滿發問：「老公手機的照片變成這樣是可以的嗎？膽子很大啊！」
貼文發布後，網友看了笑翻，「看來玄彬那次記恨已久，終於可以報仇惹」、「賈董的手機是玄彬，王董手機是子瑜也合理啊」、「一人一次不過分啦！妳有玄彬，他有子瑜，很公平」、「完全沒有求生慾」、「罰他爬101！」
子瑜圓夢在台北、高雄開唱 一度哭到無法表演
回顧TWICE在台北的最後一場演出，眾人唱到〈MOONLIGHT SUNRISE〉時，子瑜突然淚崩、哭到沒辦法說話，Sana跟娜璉發現異狀後，表演時的視線一直都在子瑜身上，後來子瑜直接缺席下一首歌〈MARS〉的表演，直到下下首〈I GOT YOU〉才歸隊，成員都嚇到問子瑜怎麼哭了，她解釋因為情緒突然上來，似乎是因為這是台北最後一天的演唱會才有感而發。
安可時，子瑜再度哭到蹲下，後來表示是因為圓夢完成高雄、台北的演唱會，雖然大螢銀幕是子瑜的畫面，但從台下可以發現志效默默跑去拿衛生紙擦淚，定延、Mina也都有哭，Mina甚至想遞衛生紙給子瑜，台上女神通通哭成淚人兒，台下都跟著感動鼻酸。
資料來源：賈永婕的跑跳人生臉書
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稍早，賈永婕發文透露，昨天前往朝聖TWICE的演唱會，子瑜媽媽黃燕玲帶她與老公去和子瑜見面，三人留下合影，不過，讓她很不爽的是，老公王兆杰居然將該張合照加工，以後製讓老婆消失在照片中，賈永婕不滿發問：「老公手機的照片變成這樣是可以的嗎？膽子很大啊！」
貼文發布後，網友看了笑翻，「看來玄彬那次記恨已久，終於可以報仇惹」、「賈董的手機是玄彬，王董手機是子瑜也合理啊」、「一人一次不過分啦！妳有玄彬，他有子瑜，很公平」、「完全沒有求生慾」、「罰他爬101！」
回顧TWICE在台北的最後一場演出，眾人唱到〈MOONLIGHT SUNRISE〉時，子瑜突然淚崩、哭到沒辦法說話，Sana跟娜璉發現異狀後，表演時的視線一直都在子瑜身上，後來子瑜直接缺席下一首歌〈MARS〉的表演，直到下下首〈I GOT YOU〉才歸隊，成員都嚇到問子瑜怎麼哭了，她解釋因為情緒突然上來，似乎是因為這是台北最後一天的演唱會才有感而發。
安可時，子瑜再度哭到蹲下，後來表示是因為圓夢完成高雄、台北的演唱會，雖然大螢銀幕是子瑜的畫面，但從台下可以發現志效默默跑去拿衛生紙擦淚，定延、Mina也都有哭，Mina甚至想遞衛生紙給子瑜，台上女神通通哭成淚人兒，台下都跟著感動鼻酸。