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▲千黛亞（右）的新片《抓馬戀人》就是結婚主題，她在海報上也有穿白紗的造型，不過該片男主角是「蝙蝠俠」羅伯派汀森（左），不是她的正牌男友「蜘蛛人」湯姆霍蘭德。（圖／摘自IMDb）

▲《蜘蛛人》湯姆霍蘭德（右）與千黛亞（左）的絕美婚禮照流出，竟然全是AI的傑作。（圖／摘自 IG@heroemaniaco)

▲千黛亞在好萊塢當紅，對於自己作品的宣傳與名氣的維持，也很有一套。（圖／美聯社／達志影像）

「蜘蛛人情侶」湯姆霍蘭德與千黛亞被爆祕婚引起外界關注，她近來更常在出現公開場合時戴著像是婚戒的戒指，網上還出現他們婚禮的絕美白紗照，事後被證實是AI合成，她甚至也在訪談節目中提到這組照片，笑稱有親友來質問怎麼沒邀他們到場？其實這一切真正造假的可能是千黛亞自己，為了幫她與羅伯派汀森主演的婚禮相關新片《抓馬戀人》造勢，不惜設法迷惑演算法，主動為她炒新聞。千黛亞與湯姆霍蘭德最早被爆結婚，是在美國演員工會獎典禮前的星光大道，她長期合作的造型師勞羅奇驚曝她和湯姆霍蘭德已辦完婚禮，還堅稱自己說的沒錯。她的媽媽克萊兒發文寫道：「好好笑。」彷彿暗示結婚傳聞並不是真的。勞羅奇堅稱有這場婚禮，千黛亞自己則絕口不解釋，《紐約郵報》八卦版稱這其實都是設計好的，完全是為了替《抓馬戀人》宣傳的手段。難道全球觀眾吃瓜吃了半天，最終自己才是被牽著鼻子走、遭誘導加入演出的大配角？《紐約郵報》八卦版稱千黛亞這一招可以確保造勢不至於偏離他們設定的方向，畢竟是他們主導，而她和湯姆的高知名度，一定能得到演算法的注意、出現在各大網路平台，此舉被形容是「迷惑演算法」。這陣子千黛亞每次都被注意手上是否又戴了婚戒，話題焦點都在她身上，反而湯姆霍蘭德鮮少主動談到這件事，算是讓千黛亞獨立發揮。其實也不奇怪，整件事是千黛亞團隊主導，湯姆霍蘭德只要不出聲、不揭露真相，就已經是非常配合了。21世紀的現在，連宣傳電影都得出奇招，過往規矩的打片方式已經過於老套，可是拿結婚喜訊來炒話題，弄得看似真有這回事，比起《抓馬戀人》的情節還要抓馬好幾倍。