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▲疑似子瑜親哥哥（未露臉者）的照片，曾經被ONCE分享在粉絲團上。（圖／ILUVYU IG@tzuyu.tw）

▲子瑜曾經在節目上透露，家中還有一名大她7歲的哥哥。（圖／Studio 특YoUTube）

韓團TWICE 3場台北大巨蛋演唱會22日圓滿落幕，子瑜在最終場哭成淚人兒，與定延承諾「下次巡演會再來」，子瑜此趟來台工作兼探親，20日開唱前提早返鄉和家人相聚，很多人不知道，子瑜家中成員除了爸媽還有一名職業為普通上班族的哥哥，10年前，曾經有節目要促成子瑜和哥哥同台錄影，但製作人透露，最終哥哥考慮很久沒有答應，以及在鏡頭前表現得太害羞，雙方合作才破局。2016年1月，KBS綜藝實境節目《為了友愛》製播新年特輯，力邀TWICE子瑜和大她7歲的親哥哥一起上節目，錄製因為生活繁忙而疏遠的兄弟姐妹、重新找回親密關係的主題，預計讓出演的明星兄弟姐妹檔一起度過48小時。沒想到，子瑜後來無辜捲入「國旗事件」，傳出原本要和哥哥錄影的計畫因此停擺，不過《為了友愛》的PD（節目製作人）發聲澄清，說明子瑜哥哥一直到錄影前幾天，依舊遲遲無法決定要不要參與節目錄製，通告才被迫取消，改由女團EXID哈妮和親弟弟上節目。《為了友愛》PD當時表示：「子瑜的加入一開始本來就只是在商討階段，跟這次的事件（國旗事件）無關，在事情發生前我們就已經考慮很久，子瑜的哥哥也不是藝人，在鏡頭前表現得很害羞，我們才決定放棄。」子瑜的哥哥對外非常低調，不同於子瑜的父親周羿呈、母親黃燕玲都曾經在公眾視野下曝光，子瑜的哥哥幾乎從未拋頭露面，過去只能從子瑜在節目上的分享，獲悉兄妹倆私下的相處和互動，例如子瑜自爆小時候都被哥哥揍，兩人長大後，哥哥變得對她非常好，極度照顧、保護她。此外，子瑜也說過，自己休假時，除了都在睡覺或是吃好吃的東西，也會和哥哥一起打LOL（英雄聯盟），放鬆壓力，不過自己只會玩輔助的位置，所以她通常不會獨自上線，一定會跟哥哥一起組隊，子瑜直呼：「這也是我們維繫兄妹關係的最佳辦法！」