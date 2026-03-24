我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉絲湧入YT留言，直問周杰倫「人呢」。（圖／翻攝自YouTube 周杰倫 Jay Chou）

周杰倫推出新專輯《太陽之子》，3月19日開放預購，3月25日數位發行、4月10日實體發行，首波同名主打歌〈太陽之子〉MV耗費台幣1億元拍攝，今（24）日周杰倫舉辦MV首播記者會，全程在YouTube上直播，只是眼看時間已到，周杰倫卻還沒有現身，萬名粉絲湧入直播留言，立刻掀起討論。周杰倫今舉辦專輯《太陽之子》MV首播記者會，預計下午1點開始，也在YouTube上全程直播，沒想到1點一到，就湧入萬人進入直播連結，留言也狂刷一排「期待」、「終於來了」，只是過了3分鐘，畫面依舊沒動，讓粉絲開始躁動，「人呢」、「什麼情況」、「他遲到了嗎」。《太陽之子》共收錄了13 首歌曲，包含12 首全新創作，以及特別收錄給歌迷的禮物〈聖誕星〉。而專輯名稱，竟然和張學友有關，2023年周杰倫在香港開唱，卻遇到大雨，當時張學友送他一和芒果，還寫上「太陽之子」卡片，周杰倫將此化為新專輯名稱，期許音樂能像雲隙光一樣，帶來溫暖、正能量與炙熱的夢想。此外，專輯封面與MV遠赴巴黎的教堂（Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc）拍攝。團隊考究19世紀的陳設美術，為了在夜間打亮教堂玻璃，甚至出動9台大吊車在外部打燈，完美呈現出懸疑暗黑的氛圍，專輯將在3月25日全球數位發行。