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▲周杰倫〈太陽之子〉MV有如好萊塢大片，他穿梭在一幅幅名畫中，探詢藝術真理。（圖／杰威爾音樂提供）

華語歌壇天王周杰倫即將推出全新專輯《太陽之子》，同名主打歌也將於今（24）日全球首播並召開現場記者會。據悉，主打歌MV拍攝狂砸1億元台幣，打造出媲美好萊塢大片等級的視覺饗宴。而在發布新專輯後，周杰倫又將於4月3日至5日前往杭州奧體中心體育場，舉行他的世界巡演《煙花杭州·嘉年華Ⅱ》，行程非常繁忙。而周杰倫團隊在巡演倒數前，透露他這麼快再開唱原因，就是為了之前很多哀號搶不到票的粉絲，真的太寵粉。周杰倫即將在今日發行新專輯《太陽之子》，不僅同名主打歌MV會全球首播，還會召開現場記者會。而在發行完新專輯，周杰倫又馬上要投入巡演《煙花杭州·嘉年華Ⅱ》的排練，行程滿檔。周杰倫也分享排練幕後，還幽默表示感覺上一輪剛結束，這麼快又要開始新一輪。而他的團隊也透露短期開唱原因，就是因為周杰倫之前演唱會有很多粉絲哀號搶不到票，所以才會為了粉絲，這麼快開啟新一輪的巡演。事實上，為了將〈太陽之子〉MV做到最完美，周杰倫歷經跨國開會、巴黎與台北兩地搭景，加上漫長的後期製作，單支MV歷時2年3個月才宣告完工，共耗資1億元台幣。如此破天荒的製作規格與驚人時程，不僅創下華語樂壇MV的最高紀錄，更立下了全新的視覺天花板。除了驚人的製作規格，MV內容也充滿藝術巧思。雖然完整版MV尚未正式曝光，但官方陸續釋出的4支預告片，已讓歌迷陷入瘋狂解析的熱潮。眼尖的粉絲發現，周杰倫透過現代影像技術，穿梭在一幅幅世界名畫中。其中包括，周杰倫跨越時空在美式復古酒吧裡與藝術巨匠梵谷面對面大談藝術，畫面中他和包著繃帶的梵谷深入探討著畫作，致敬1889年梵谷的《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》。除了梵谷，預告片還巧妙致敬了1908年克林姆的《吻》、1793年的《馬拉之死》，以及1942年愛德華·霍普的《夜鷹》。在致敬《夜鷹》的畫面中，周杰倫穿著復古風衣與寬邊帽，穿梭在雨夜街道與酒吧門口，將名畫中的冷調氛圍與電影感詮釋得淋漓盡致。