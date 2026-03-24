華語天王周杰倫最新專輯《太陽之子》即將在3月25日全球數位發行，今（24）日下午1點在台北松仁威秀TITAN廳舉辦〈太陽之子〉MV全球首映&專輯記者會，MV歷時2年又3個月、斥資上億元打造，讓各地粉絲們期待不已。而周杰倫也相當貼心，為了讓無法到場的粉絲們可以第一時間觀賞，首映將全程直播，大家可先到「周杰倫官方YouTube頻道」開啟通知

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周杰倫〈太陽之子〉MV全球首映　天王即將現身

周杰倫新專輯尚未發行已掀起熱議，每天都有一支歌曲預告曝光，讓粉絲們期待不已。今下午在台北松仁威秀TITAN廳舉辦〈太陽之子〉MV全球首映和專輯記者會，周杰倫也將親臨現場與媒體、歌迷朋友見面，並分享專輯製作的心得。

▲周杰倫〈太陽之子〉MV砸1億元拍攝，創了華語樂壇天花板。其中有段他穿越時空和梵谷聊藝術的畫面，十分魔幻。（圖／杰威爾音樂提供） ▲周杰倫（如圖）新專輯尚未發行已掀起熱議，每天都有一支歌曲預告曝光，讓粉絲們期待不已。（圖／杰威爾音樂提供）

為了不讓粉絲們錯過精彩內容，記者會也將透過官方YouTube頻道直播，目前已有大批歌迷上線等待，在留言區狂刷「周杰倫要來了」、「迫不及待」、「一定會準時上線收看」、「​​再等三小時各位」，眾人期待值破表。

〈太陽之子〉MV砸上億打造　製作團隊背景超狂

這次〈太陽之子〉MV在巴黎及台北兩地拍攝，從2023年12月開始籌備，歷時2年又3個月才大功告成。視覺設計和創意統籌則是找來曾參與過《阿凡達》、《魔戒》、《猩球崛起》、《沙丘》等超過180部電影的創意團隊Weta Workshop公司（維塔工作室），總製作費高達近一億元台幣，創下華語樂壇MV的最新天花板。

周杰倫《太陽之子》專輯，將於明（25）日數位全球發行，4月10日實體專輯全面上市，現正預購中，詳洽各大唱片行通路。

周杰倫〈太陽之子〉MV全球首映&專輯記者會直播連結看這：https://www.youtube.com/live/zu_aGUXiqM8?si=7qr5FIKNr0I1n7bp


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