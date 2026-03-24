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▲周杰倫（右）即將推出的新專輯《太陽之子》，原是張學友（左）賜名，他的幸運能量獲得歌神認證，張學友當時還送上芒果展現對他的欣賞之情。（圖／摘自微博）

▲周杰倫〈太陽之子〉MV砸1億元拍攝，創了華語樂壇天花板。其中有段他穿越時空和梵谷聊藝術的畫面，十分魔幻。（圖／杰威爾音樂提供）

▲周杰倫（如圖）新專輯《太陽之子》數位版本3/25正式發行，3/24在電影院舉辦MV全球首映會，這天恰巧也是他老婆昆凌出道的日子。（圖／杰威爾提供）

周杰倫最新專輯《太陽之子》數位版將於明（25）日全球同步發行，實體專輯則於4月10日全面上市，今（24）日舉辦〈太陽之子〉MV全球首映與專輯記者會。專輯同名主打歌的MV不僅長達6分58秒，還砸下逼近台幣1億元打造，刷新華語樂壇紀錄，並由參與《魔戒》、《阿凡達》的維塔工作室負責視覺設計，歌曲和專輯的名稱更是由張學友給予周杰倫的暱稱與認證而來。《太陽之子》是全球粉絲期待3年8個月等到的周杰倫第16張個人專輯，包含12首全新創作曲及特別收錄的〈聖誕星〉，光是獨特的專輯名稱就已經引起話題。2023年5月，他在香港舉行《嘉年華》演唱會期間遇到幾天大雨，但幾乎在開演前雨就停了，張學友特地送上印有「太陽之子」的芒果與手寫卡片，幽默認證周杰倫的幸運如同「太陽之子」。除了歌神賜名，MV用億元打造的規格也是華語樂壇第一。透過之前陸續釋出的Teaser，已讓歌迷熱烈討論MV和經典名畫的關係，克林姆的《吻》、梵谷《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》等都有被致敬，周杰倫甚至在MV中與梵谷於酒吧裡對話，透過維塔工作室的設計，品質精緻媲美電影。封面和MV場景則遠赴巴黎18區的Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc（聖女貞德聖殿）拍攝，參考19世紀的陳設美術，打造成符合需求的樣貌，更出動9台大吊車在外面打燈，將教堂的玻璃打亮，營造出懸疑暗黑的氣氛。除了巴黎的部分外，也有在台北取景的內容，因為周杰倫要巡演、參加球賽等，只能抓緊空檔就做。2023年12月開會後直到2025年1月在巴黎教堂開拍，馬上就進入後製，2025年4月又在台北搭景拍攝其他場面，再繼續後製，2026年3月才完成，MV製作歷時2年又3個月，亦是慢工出細活到了極致。他也與歌迷分享他的心情，表示上次發專輯是2022年，可是不代表《太陽之子》是寫了3、4年才產生。這幾年他把生活步調放慢，有靈感就寫歌，有時間就唱，MV有時間就拍，最有效率的時候，反而是巡演結束的幾個月。他霸氣放話：「如果我不開演唱會、不打球、也不用等方文山寫詞，或許，一張專輯一個月就會誕生了。」如今《太陽之子》終於要呈現給歌迷，他心裡只有一個字：「爽！」