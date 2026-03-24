我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖思惟（左）驚傳未婚懷孕，孫芸芸（右）為母則強飛到澳洲照顧女兒生活起居。（圖／孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

台灣名媛孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢的26歲女兒廖思惟，今（24）日遭爆未婚生子火速引發討論。而對此，《NOWNEWS今日新聞》也詢問孫芸芸，孫芸芸夫婦也對外表示：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心」。微風集團則表示屬於私人領域，不予回應。但其實早在爆發未婚生子消息前幾天，廖思惟曾於本月18日發出多張卸妝後的素顏美照，透露rosacea（玫瑰斑，俗稱酒糟性皮膚炎）一直發作，表示自己皮膚不完美，不料如今被猜測該照片就是她生產後的近況。廖思惟在18日發出多張坐在沙發上的素顏美照，只見她雖然卸了妝，五官依然清秀亮麗，但雙頰上卻明顯泛紅，她坦言卸妝完，玫瑰斑就會發作，讓許多有相同困擾的網友紛紛給她建議。但如今爆出未婚生子後，這幾張照片也再掀熱議，不少人都猜測這是她生產後的近況。廖思惟當時也現身留言區感謝網友關心，她表示自己的玫瑰斑不是每天都會發作，「只是想要真實分享，皮膚就算好也不是完美的」，沒想到意外得知很多人都有相同困擾，讓她直呼非常感同身受。廖思惟今日遭週刊爆料已在澳洲低調生產，且整個懷孕過程完全保密，直到消息外流才曝光，讓外界都非常震驚。據悉，孩子生父也是有豪門背景人士，但雙方目前已分手，廖思惟選擇獨自面對新身分。面對女兒的人生重大決定，媽媽孫芸芸選擇全力支持，甚至親自飛往澳洲陪伴，從孕期到生產全程參與照顧，母女間深厚情感也再度被外界看見。如今廖思惟從「豪門千金」轉變為新手媽媽，未來無論是回歸家庭或投入事業，都將持續成為關注焦點。