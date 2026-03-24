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▲吉米法倫（右）驚覺自己曾經與妮可基嫚（左）約會，還親手搞砸之後交往的可能性。（圖／摘自 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YT）





▲吉米法倫因為主持《吉米A咖秀》大受觀眾歡迎，是美國的王牌主持人之一。（圖／美聯社／達志影像）

奧斯卡影后妮可基嫚高䠷美艷的外表，始終是男性心目中的女神標竿，但卻有人連她自動上門拜訪、明顯流露好感，都沒有接受到，還顧著打電動，對她不太理睬？那人正是美國夜間綜藝節目《吉米A咖秀》當家主持吉米法倫。妮可曾經在節目上提到這段，吉米才恍然大悟，不敢相信自己當年的不解風情，妮可更笑道：「我那時想說，搞不好他是同志。」差點就誤會大了。吉米法倫雖然不是帥氣小生，但在搞笑諧星之中也算長相不會太糟，能獲得女神妮可基嫚的垂青，不是毫無道理。兩人當初有共同的朋友，妮可已經與湯姆克魯斯離婚好幾年，卻還沒有再婚，吉米也單身，既然妮可對吉米有好感，友人就幫忙安排，卻藉口稱妮可要來聊聊一起合演電影版《神仙家庭》的可能性，讓吉米一開始就搞錯來意，才會有後續一連串冷淡的反應，以至於切斷所有發展的可能。10年後妮可和吉米都已有另外一半，再次在節目上碰面時，只是主持人與來賓的關係，妮可提到過去私下碰過面，就開始把當天的來龍去脈講得清清楚楚，讓吉米驚覺原來那不是要來聊新片，而是一次精心安排的約會，結果自己澈底搞砸，還沒有意會到妮可展現出來的好感，當她揭露來義，吉米驚嚇大喊：「妳在說什麼？我跟妮可基嫚約過會？」妮可記得那時吉米戴著棒球帽，完全沒有刻意整理外表，什麼都沒準備，還沒有跟她講話，都只是「嗯，嗯....」，她當然很快就熄火。吉米喊冤：「我很緊張啊，我都不知道是約會，我以為只是來聊電影。」妮可沒好氣道：「那就是為了讓我們可以相處看看一下啊，結果你開始打電動還是怎樣，我心裡覺得，也太糟糕了吧？」她和吉米都笑到不行，吉米甚至羞愧到一度躲在桌子下，把自己藏起來。這段節目讓網友稱吉米真的「憑實力單身」，妮可還繼續爆料：「你後來更是都不講話，過了一個半小時，我就覺得，好吧，他對我沒興趣，這真的太尷尬了，好吧，我們沒有火花，也許他是同志？」吉米聽到差點無地自容。到現在妮可又恢復單身、結束與鄉村樂紅星齊斯厄本的婚姻，吉米卻已結婚多年，彼此真的完全沒有談戀愛的緣分。