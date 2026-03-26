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張凌赫近來因《逐玉》武安侯「謝征」一角爆紅，許多過去的作品也被一再回味，其中和徐若晗合作的《愛你》，張凌赫在裡面飾演一位中醫師，當時他就學了一些中醫概念，沒想到學霸不是叫假的，真讓他學會把脈，在拍《逐玉》時不止一次幫田曦薇把脈，提醒她脾胃不好，不能熬夜，更早之前，他幫金靖把脈，竟摸出了喜脈，不過那時金靖還沒對外公布消息，張凌赫事後說，真的氣都不敢喘一下。張凌赫畢業於南京師範大學，是理工小天才，也是內娛公認的學霸，不僅會算數，學醫竟也難不倒他，張凌赫在《愛你》中飾演中醫師，為此他學了把脈，沒想到真讓他學會了，在拍《逐玉》時，只要手一搭上田曦薇，就會忍不住替她「診治」一下，一開始田曦薇還不相信他，張凌赫說，「我真會！你信我。」還說她脾胃不好，不能熬夜。更早之前，張凌赫在節目上替演藝圈好姐姐金靖把脈，一摸竟發現她好像懷孕了，眼睛瞪得老大，但因為金靖那時還沒公開懷孕消息，張凌赫也不敢多說話，事後才訊息問她，「妳懷孕了？」金靖還調皮回，「對啊！恭喜你。」張凌赫嚇喊，「恭喜我什麼啊！」金靖才說，「你當舅舅啦！」