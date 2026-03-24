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▲孫芸芸力挺女兒廖思惟度過未婚產子風波，還特地飛到澳洲照顧女兒與外孫。（圖／廖思惟IG@trinityliao）

台灣名媛孫芸芸與微風集團董事長廖鎮漢的26歲女兒廖思惟，今（24）日遭爆已在澳洲未婚生子，孫芸芸還為此特地飛到澳洲照顧女兒與外孫，再度引發熱議。據悉，廖思惟生子傳聞，已在去年10月開始便在澳洲華人圈流傳，目擊人指出小孩約1歲，生父身分則依然是個謎。事實上，廖思惟曾在2023年於社群大方放閃男友，但友人透露兩人已在交往期間出現摩擦，最終走向分手，至於他是否就是孩子生父，則是個未知數。廖思惟今日遭爆已在澳洲未婚產子，根據《鏡報》報導，廖思惟生子消息早在去年開始，就在澳洲華人圈流傳，還常常有人目擊到孫芸芸推著嬰兒車在公園散步，小孩看起來約1歲左右，生父身分則依舊是個謎。然而，廖思惟曾在2023年時，與當時交往的華人富二代男友在社群大方放閃，透露對方會為她準備水果、剝橘子、切蘋果、切桃子等，非常寵愛她。但其實，有友人透露廖思惟在與對方交往期間，就已經出現摩擦，最後也走向分手，而這位前男友是否是孩子生父，目前則不得而知。根據報導指出，廖思惟得知懷孕後選擇生下孩子，與女兒感情深厚的孫芸芸則特地越洋陪產。《NOWNEWS今日新聞》也詢問孫芸芸，孫芸芸證實消息：「我們深愛女兒，也一直支持她的選擇，謝謝關心」。而微風集團則表示：「此屬私領域事務，集團不予回應，感謝關心」。面對女兒的人生重大決定，媽媽孫芸芸選擇全力支持，甚至親自飛往澳洲陪伴，從孕期到生產全程參與照顧，母女間深厚情感也再度被外界看見。如今廖思惟從「豪門千金」轉變為新手媽媽，未來無論是回歸家庭或投入事業，都將持續成為關注焦點。