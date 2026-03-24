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▲周杰倫在MV中穿越時空，和梵谷大聊藝術。（圖／杰威爾音樂提供）

華語流行天王周杰倫即將發行新專輯《太陽之子》，今（24）日下午1點搶先於全球同步首映同名主打歌MV。而在看完後，粉絲除了大讚MV的超狂規格，還有人開始當起偵探，抓MV中隱藏的小巧思。有粉絲發現在扮演警長辦案時，喝了一杯綠色液體，指出那是一種叫艾碧斯（Absinthe）的高濃度蒸餾酒，曾因被誤會有致幻效果而被列為禁酒，但後來證實該酒沒有危害毒性。但不少粉絲看到後，也開玩笑表示「周董喝完就直接見到梵谷」。有粉絲找出周杰倫在〈太陽之子〉MV中辦案時，喝的一杯綠色的酒。粉絲表示這個酒叫艾碧斯，也就是苦艾酒，在法國19世紀藝術界相當流行，梵谷、畢卡索都是愛好者。但因為這個酒有高濃度，曾一度被誤認會造成致幻效果而被列為禁酒，後來證實無危害毒性才重新流行。該粉絲指出，有許多藝術家喝完艾碧斯後，直接靈感大爆發，創作出很多流傳於世的作品，並笑說周杰倫就是喝完才見到梵谷。周杰倫在MV中致敬4名畫，有克林姆在1908年的畫作《吻》（The Kiss）、1942年愛德華霍普的《夜鷹》（Nighthawks）、1889年梵谷的《吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像》（Self-portrait with bandaged ear and pipe）、雅克路易大衛於1793年的名畫《馬拉之死》（The Death of Marat），融合藝術帶給粉絲視覺與聽覺的雙重饗宴。這次專輯封面與MV遠赴巴黎教堂（Chapelle Sainte-Jeanne-d’Arc）拍攝，團隊考究19世紀的陳設美術，為了在夜間打亮教堂玻璃，甚至出動9台大吊車在外部打燈，完美呈現出懸疑暗黑的氛圍。MV砸1億製作，還耗時2年3個月才完成，成功打造電影般的超高規格。