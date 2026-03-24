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▲BTS防彈少年團世界巡演即將開跑，橫跨全球34座城市、預估舉辦82場巡演。（圖／YouTube@HYBE LABELS）

韓國天團BTS推出第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》，上週末在首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會，之後也將開啟全球巡演，連帶掀起的「經濟效益」成為焦點。外媒與韓媒接連以「防彈經濟學」形容BTS的影響力，甚至直接還把泰勒絲（Taylor Swift）拿來對比，宣稱所謂的「泰勒絲經濟學」都比不上「防彈經濟學」，還說可以帶來數十億台幣的經濟效益，形容是「史詩級經濟動能」。然而多數網友都不予置評，質疑自我膨脹得太誇張了，「連三星、SK半導體、輝達都不會這樣宣傳。」根據外媒預測，BTS於光化門廣場的回歸演出，將帶來約1億7700萬美元（約新台幣數十億元）的經濟外溢效果，涵蓋海外粉絲機票、住宿、餐飲及周邊商品消費。然而上週光化門活動舉辦前，官方預估會湧入26萬人潮，實際上卻僅有4萬，讓網友對於跟防彈有關的數據預測，都持有保留態度。報導更將BTS與泰勒絲進行比較，泰勒絲的巡演之所以會衍生出「泰勒絲經濟學」一詞，就是由於她在單一城市巡演，就帶來約5000萬至7000萬美元效益，但根據預估，本次BTS回歸規模可以帶來數十億台幣的經濟效益，也就是說在「防彈經濟學」面前，「泰勒絲經濟學」相之下還略遜一籌。不只外媒，韓國內部分析更為誇張。有證券分析師預估，單是專輯銷售與巡演收入就可達2兆9000億韓元；若加上全球34座城市、82場巡演的整體效益，甚至可能突破100兆韓元。對比韓國年度GDP規模，被形容為「史詩級經濟動能」。然而，這些驚人數據並未全數獲得認同，反而在韓網掀起吐槽聲浪。不少網友直言「連三星、SK半導體、輝達都不會這樣宣傳」，質疑自我膨脹太嚴重、數據被過度誇大。也有人認為，不必每次都將BTS與泰勒絲強行比較，反而削弱報導說服力。