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▲Jennie在機場被捕捉，意外引發對地勤人員的態度爭議。（圖／IG@jenrubyjanedeukie）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie，日前為金唱片來台時，因為在機場用大外套把自己遮住，而引發態度爭議。不料近日，Jennie在香港完成《Complex Live!》的表演，準備返回韓國時，被捕捉戴著帽子、墨鏡、口罩，整張臉遮滿滿的現身機場。只見她抱胸走向櫃台跟地勤check in，但在地勤要求拿下墨鏡、口罩核對本人時，Jennie不知道是不是沒聽清楚，過了一下才緩慢拿下，讓許多網友看到後怒批她不配合地勤，狂轟她「跩什麼」。Jennie近日完成在香港的表演，準備返回韓國時，被粉絲捕捉她穿著一身黑，戴著黑色針織帽、墨鏡、口罩，把整張臉遮滿滿的現身機場。而在輪到她到櫃台跟地勤人員check in時，Jennie雙手抱胸緩慢走向前，接過一旁工作人員遞來的護照後拿給地勤。接著地勤要求Jennie露臉核對身分，但Jennie不知道是不是沒聽清楚，雙手抱胸過了一陣子後才拿下墨鏡、把口罩拉下，核對完直接看著前方，沒跟周邊粉絲打招呼就大步離開。該片段曝光後火速瘋傳，許多網友都批評她對地勤人員的態度，「不想被粉絲拍是一回事，對著地勤人員這種態度是想怎樣」、「這很明顯就是跩，粉絲是看不出來嗎」、「地勤不是追星族，真的不用擺這種架子」、「她到底在跩什麼」。但也有人出面緩頰，認為她只是因為表演太累，才會看起來沒精神。據悉，Jennie上次來台參加金唱片時，中午先現身韓國仁川機場，準備搭機，當時她身穿灰色毛衣搭配牛仔褲，打扮很休閒，表情也相當輕鬆，手裡捏著一個玩偶吊飾，還一邊對著鏡頭打招呼，露出燦爛笑容。怎料Jennie落地台灣後心情卻突然180度大轉變，戴上帽子、墨鏡，全程冷臉。一坐上室內接駁車後，更是直接拿起大衣蓋住全身，完全不想與其他人有互動。Jennie的行為惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣，不過也有粉絲出來緩頰，表示她已經走VIP通道了，沒想到現場還是許多記者、攝影師舉著相機蹲守，她不想接受注視，難免會有些反彈。另外也有其他粉絲整理Jennie過往在機場時的表現，她臭臉面對鏡頭並非首次，在其他地區的機場也發生過類似狀況；Jennie還曾為了躲避拍攝，直接在機場奔跑，由此可見她的個性其實比較害羞。