韓國天團TWICE 3場台北大巨蛋演唱會22日圓滿落幕，子瑜隔天隨即返韓投入新工作，而她此趟台灣行除了趁機和家人團聚，也和好友碰面敘舊，嘻小瓜（謝紹宸）即分享和子瑜的合影，透露有送鳳梨酥給對方，讓不少ONCE（TWICE粉絲名）羨慕兩人超過10年的師徒情誼。
子瑜同框舞蹈恩師嘻小瓜 ONCE：我羨慕了
嘻小瓜昨天在粉專放上和老友子瑜的合照，只見他拿著子瑜和7-11聯名的咖啡杯，透過轉場的特效，把杯上的子瑜肖像變成如假包換的真人，兩人看似在台北大巨蛋後台留影，嘻小瓜寫下：「不管是廣告代言還是演唱會，我們都要好好支持！我們一起繼續成為她最強的後盾吧！」
貼文曝光後，吸引大批ONCE留言：「太感人了吧」、「美，兩個美女，已哭」、「那些7-11的小卡要給她簽名吧」、「我羨慕了」、「小瓜老師永遠都是開啟子瑜kpop之路的恩師」、「請教我怎麼變出子瑜...」
兩人師徒情誼超過10年 子瑜每年生日必定寄禮物
嘻小瓜過去是子瑜的舞蹈老師，2人相識超過10年，私交甚篤，師徒倆不僅保持聯絡、相互關心，原則上一年還會見一次面，子瑜過生日也會寄送禮物給恩師，署名「TO小瓜老師」，連續多年都沒有間斷。
2019年，嘻小瓜飛到南韓參加TWICE 4週年見面會，與子瑜在後台留下搞笑合照，沒想到，將照片分享到社群，竟遭酸民嗆「別再蹭人家熱度了好嗎...」對此，嘻小瓜看到後回覆「下次你也可以去呀」，並附上比讚的符號，高EQ回應，獲得大批ONCE（TWICE粉絲暱稱）按讚力挺。
嘻小瓜-謝紹宸IG
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嘻小瓜昨天在粉專放上和老友子瑜的合照，只見他拿著子瑜和7-11聯名的咖啡杯，透過轉場的特效，把杯上的子瑜肖像變成如假包換的真人，兩人看似在台北大巨蛋後台留影，嘻小瓜寫下：「不管是廣告代言還是演唱會，我們都要好好支持！我們一起繼續成為她最強的後盾吧！」
貼文曝光後，吸引大批ONCE留言：「太感人了吧」、「美，兩個美女，已哭」、「那些7-11的小卡要給她簽名吧」、「我羨慕了」、「小瓜老師永遠都是開啟子瑜kpop之路的恩師」、「請教我怎麼變出子瑜...」
嘻小瓜過去是子瑜的舞蹈老師，2人相識超過10年，私交甚篤，師徒倆不僅保持聯絡、相互關心，原則上一年還會見一次面，子瑜過生日也會寄送禮物給恩師，署名「TO小瓜老師」，連續多年都沒有間斷。
2019年，嘻小瓜飛到南韓參加TWICE 4週年見面會，與子瑜在後台留下搞笑合照，沒想到，將照片分享到社群，竟遭酸民嗆「別再蹭人家熱度了好嗎...」對此，嘻小瓜看到後回覆「下次你也可以去呀」，並附上比讚的符號，高EQ回應，獲得大批ONCE（TWICE粉絲暱稱）按讚力挺。
嘻小瓜-謝紹宸IG