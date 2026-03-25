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▲孫芸芸（右）女兒廖思惟（左）未婚懷孕沒引來批判，反倒是有許多人支持她的決定。（圖／孫芸芸IG@aimeeyunyunsun）

▲薛仕凌自首閃兵後神隱，近日才被人發現出席公司團拜活動。（資料照／記者葉政勳攝）

▲張雪峰曾在課堂上揚言如果中共武統台灣，他會捐5千萬至1億元給國家，如今他因跑步猝死。（圖／翻攝自微博）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（25）日的娛樂新聞搶先看，台灣第一名媛孫芸芸的26歲愛女廖思惟被爆在澳洲未婚生子，消息曝光後不少人大讚她是「勇敢媽媽」，風向一面倒支持她獨自生小孩的決定。男星薛仕凌去年11月自首閃兵後神隱，近日被發現參加公司新春團拜活動，整個人消瘦了一大圈。中國補教網紅張雪峰傳出在昨日下午猝死的消息，公司發布訃告，證實其享年41歲。孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）遭爆在澳洲未婚生子，與華人富二代前男友於孕期已分手，孫芸芸親赴當地陪產支持。消息曝光後，她的小紅書湧入祝福聲，多數網友讚她勇敢，紛紛留言恭喜成為媽媽。部分網友更稱她「有錢有顏又有娃」，認為不需婚姻也能活出自我，形容她過得是「大女主」人生，風向一面倒支持她獨自產子。藝人薛仕凌去年11月自首閃兵後幾乎消失在演藝圈，主演的Netflix影集《乩身》記者會也未出席，被外界解讀復出遙遙無期。但據《鏡週刊》報導，近日有讀者目擊他低調現身台北，並參加公司新春團拜，穿著全黑刻意融入人群。只見他身形明顯消瘦，但精神尚可，與同事互動自然、偶爾露出笑容。案件方面，檢方依妨害兵役及偽造文書罪偵辦，已以30萬元交保，後續仍在調查中。中國補教界名師、網紅張雪峰24日於蘇州因心源性猝死辭世，享年41歲。其公司昨晚發布訃告證實死訊，引發全網關注，相關話題在微博閱讀量突破30億。據了解，張雪峰擁有逾4000萬粉絲，以犀利、誇張言論走紅，亦屢掀起爭議，他去年更放話如果中共攻打台灣，自己就捐至少人民幣5千萬至1億元（約新台幣2.31至4.65億元）給國家，語氣相當囂張。