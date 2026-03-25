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李珠珢退出韓職啦啦隊 全力在台應援

▲朴星垠（如圖）加盟Fubon Angels，日前表示已經等不及要在新莊球場與大家見面了。（圖／翻攝自朴星垠IG@sung_eun216）

Fubon Angels今辦開季發佈會 5本柱全員合體

中職即將開打，除了賽事備受關注，啦啦隊們的動向也成為焦點，富邦啦啦隊Fubon Angels今年升級「韓媛五本柱」，陣容包括李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎以及朴星垠，堪稱歷來最豪華配置。而日前李珠珢也宣布退出韓國職棒KBO LG雙子啦啦隊，全力留在台灣應援，消息一出讓粉絲振奮，李珠珢原本在台、韓兩地應援，日前卻拋出震撼彈，宣布今年將不會繼續參與韓國職棒KBO LG雙子的應援工作，坦言自己「需要一段時間休息與調整」，雖然很不捨，但希望以更好的樣貌再次與大家見面，這段話也被外界解讀是要轉換舞台。對此，富邦悍將球團隨後證實相關消息，表示李珠珢2026年球季將「全力在台灣應援」，李珠珢新賽季將完整參與，讓粉絲期待不已，期待她帶來的精彩應援。另外，被稱作「金星女神」的朴星垠，本季也正式成為Fubon Angels成員，有著亮眼外型的她，過去來台交流時，讓球迷們留下深刻印象。朴星垠加盟Fubon Angels，她表示：「非常感謝富邦球團的邀請，從前兩年來台交流，就感受到悍將家人們滿滿的熱情，這份感動一直留在心底。這次能以正式成員身份和女孩們一同應援，真的非常開心，我已經等不及要在新莊球場與大家見面了！」2026 Fubon Angels陣容已全數到位，包含李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎及朴星垠在內，共計5名韓籍成員，本季也將以隊史最龐大的27位正式成員陣容迎接開季。今（25）日下午舉辦開季媒體發佈會，不僅全員到齊，還會公開全新制服與新球季的應援亮點。