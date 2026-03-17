中職例行賽開幕戰將在3月28日登場，各隊啦啦隊陣容也成為焦點，近幾年招攬許多韓國籍啦啦隊成員，競爭更為激烈。富邦啦啦隊「Fubon Angels」除了南珉貞、李雅英、李珠珢續約，李皓禎宣布回歸，更加入新成員朴星垠，一口氣升級成「韓籍五本柱」，另外樂天女孩則派出河智媛、禹洙漢、廉世彬、高佳彬、金佳珢應戰，《NOWNEWS今日新聞》特別在開賽前，整理出各球隊最新啦啦隊名單。
成員：
🇹🇼岱縈，孟潔，咪卡，彭彭，溫妮，禹菡，儷軒、小紫，穎樂，奇拉，熊霓，曲曲，李昀，宋宋、筠熹，笑笑，琳妲，若潼，荷潾，卉妮，珈妤。
🇯🇵高橋佳帆。
🇰🇷廉世彬，禹洙漢，河智媛，高佳彬、金佳垠。
MC：艾融，苡萱/女團長：Rina，壯壯。
成員：
🇹🇼慈妹、丹丹、秀秀子、檸檬、Jessy、奶昔、維心、沁沁、卡洛琳、大頭、栗子、潔米、安娜、Tiffany、禾羽、潔潔、雅惟、陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee。
🇰🇷李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎、朴星垠。
成員：
🇹🇼貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、恰琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇。
🇭🇰小迪。
🇯🇵菊池桃子。
🇰🇷邊荷律、金渡兒、JJUBI。
成員：
🇹🇼林襄、霖霖、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、賴可、菲菲、口水、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、姵宸、群群、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、佩霓、寧寧、靜靜。
🇰🇷金娜妍、權喜原、李多慧。
🇲🇾貝拉。
練習生：掌沛、各務禮美奈、佳依、張愛。
成員：
🇹🇼Maggie、Joy、妮妮、Yuki、冞冞、芮絲、少少、賴賴、曼萍、瑟七、斐棋、柔一、一七、包子、侯芳、安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根。
🇯🇵 Nozomi、Chihiro、藤本彩花。
🇰🇷趙娟週、文慧真、安惠志。
練習生：若婷、小妤、魚兒、羽娜、Ella、沐沐。
台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars
「Wing Stars」今年人員未有太大變動，核心陣容依舊是韓國高人氣成員安芝儇、朴旻曙(Mingo)，以及因應應援曲爆紅的「一粒」趙宜莉。去年Wing Stars 4名練習生毛毛、芃芃、玖玖、米亞也轉為正式成員。
成員：
🇹🇼螢螢 、瑈瑈 、圈圈、恬魚、昆昆、李樂、黃澄澄 、妡0 、艾琳 、一粒 、林浠 、筱雯 、芃芃 、米妮、米亞 、千千 、ET 、毛毛 、會晴 、芋頭 、NINA 、玖玖。
🇰🇷安芝儇 、朴旻曙Mingo。
🇲🇾JC、尼莫。
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- 樂天女孩
成員：
🇹🇼岱縈，孟潔，咪卡，彭彭，溫妮，禹菡，儷軒、小紫，穎樂，奇拉，熊霓，曲曲，李昀，宋宋、筠熹，笑笑，琳妲，若潼，荷潾，卉妮，珈妤。
🇯🇵高橋佳帆。
🇰🇷廉世彬，禹洙漢，河智媛，高佳彬、金佳垠。
MC：艾融，苡萱/女團長：Rina，壯壯。
- 富邦Fubon Angels
成員：
🇹🇼慈妹、丹丹、秀秀子、檸檬、Jessy、奶昔、維心、沁沁、卡洛琳、大頭、栗子、潔米、安娜、Tiffany、禾羽、潔潔、雅惟、陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee。
🇰🇷李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎、朴星垠。
- 中信兄弟Passion Sisters
成員：
🇹🇼貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、恰琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇。
🇭🇰小迪。
🇯🇵菊池桃子。
🇰🇷邊荷律、金渡兒、JJUBI。
- 味全龍小龍女
成員：
🇹🇼林襄、霖霖、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、賴可、菲菲、口水、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、姵宸、群群、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、佩霓、寧寧、靜靜。
🇰🇷金娜妍、權喜原、李多慧。
🇲🇾貝拉。
練習生：掌沛、各務禮美奈、佳依、張愛。
- 統一獅UniGirls
成員：
🇹🇼Maggie、Joy、妮妮、Yuki、冞冞、芮絲、少少、賴賴、曼萍、瑟七、斐棋、柔一、一七、包子、侯芳、安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根。
🇯🇵 Nozomi、Chihiro、藤本彩花。
🇰🇷趙娟週、文慧真、安惠志。
練習生：若婷、小妤、魚兒、羽娜、Ella、沐沐。
「Wing Stars」今年人員未有太大變動，核心陣容依舊是韓國高人氣成員安芝儇、朴旻曙(Mingo)，以及因應應援曲爆紅的「一粒」趙宜莉。去年Wing Stars 4名練習生毛毛、芃芃、玖玖、米亞也轉為正式成員。
成員：
🇹🇼螢螢 、瑈瑈 、圈圈、恬魚、昆昆、李樂、黃澄澄 、妡0 、艾琳 、一粒 、林浠 、筱雯 、芃芃 、米妮、米亞 、千千 、ET 、毛毛 、會晴 、芋頭 、NINA 、玖玖。
🇰🇷安芝儇 、朴旻曙Mingo。
🇲🇾JC、尼莫。