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NOWNEWS今日新聞》特別在開賽前，整理出各球隊最新啦啦隊名單。

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樂天女孩

▲樂天不僅「韓籍三本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬全員續約，球團也公布高佳彬（左）與金佳垠（右）加入。（圖／樂天桃猿提供）

富邦Fubon Angels

▲Fubon Angels再添新成員「金星女神」朴星垠，啦啦隊陣容正式升級成「五本柱」。（圖／翻攝自Fubon Angels）

中信兄弟Passion Sisters

▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters 」日前公開全新陣容，前女團成員珮含、容容加入成為生力軍，韓籍成員邊荷律、金渡兒也宣布續約。（圖／記者邱曾其攝影）

味全龍小龍女

▲味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」公布2026年度陣容，韓籍三本柱李多慧（左）、金娜妍、權喜原全都續留，林襄（右）則躍升副隊長。（圖／林襄、李多慧臉書）

統一獅UniGirls

▲藤本彩花（如圖）驚喜宣布加入UniGirls啦啦隊。（圖／統一獅『「Uni-girls 」啦啦隊FB）

▲「Wing Stars」今年人員未有太大變動，核心陣容依舊是韓國高人氣成員安芝儇、朴旻曙(Mingo)，以及一粒等女神。（圖／Wing Stars官方IG @wing_stars_official）

中職例行賽開幕戰將在3月28日登場，各隊啦啦隊陣容也成為焦點，近幾年招攬許多韓國籍啦啦隊成員，競爭更為激烈。富邦啦啦隊「Fubon Angels」除了南珉貞、李雅英、李珠珢續約，李皓禎宣布回歸，更加入新成員朴星垠，一口氣升級成「韓籍五本柱」，另外樂天女孩則派出河智媛、禹洙漢、廉世彬、高佳彬、金佳珢應戰「Rakuten Girls」樂天女孩近年歷經人氣成員大洗牌，但新球季野心勃勃，不僅「韓籍三本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬全員續約，樂天球團也公布高佳彬與金佳垠加入。先前外界盛傳將有「韓籍六本柱」降臨，但隨著名單正式定調，最終確認為5位韓籍成員，少了通過樂天女孩年度徵選的金世星。成員：🇹🇼岱縈，孟潔，咪卡，彭彭，溫妮，禹菡，儷軒、小紫，穎樂，奇拉，熊霓，曲曲，李昀，宋宋、筠熹，笑笑，琳妲，若潼，荷潾，卉妮，珈妤。🇯🇵高橋佳帆。🇰🇷廉世彬，禹洙漢，河智媛，高佳彬、金佳垠。MC：艾融，苡萱/女團長：Rina，壯壯。「Fubon Angels」人氣女神李珠珢日前宣布續約，讓粉絲們又驚又喜，之後南珉貞、李雅英也成功續約，李皓禎強勢回歸，另外還加入新成員「金星女神」朴星垠，正式升級成「五本柱」，豪華陣容也讓球迷們瞬間暴動，富邦本季也將以隊史最多人數的27位成員陣容迎接開季。成員：🇹🇼慈妹、丹丹、秀秀子、檸檬、Jessy、奶昔、維心、沁沁、卡洛琳、大頭、栗子、潔米、安娜、Tiffany、禾羽、潔潔、雅惟、陳愉、呱呱、小芊、貝兒、Laynee。🇰🇷李雅英、南珉貞、李珠珢、李晧禎、朴星垠。「Passion Sisters」日前舉辦記者會公布2026年全新陣容，雖陳晨威的老婆Julia等人宣告離隊，但也加入2位前女團成員珮含、容容。另外，今年將啟動「飛行嘉賓」計畫，搭配不同主題日不定期加入PS陣容，要帶給球迷們驚喜。成員：🇹🇼貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、晴兒、波波、畇二、妮可、林可、君白、曼容、沛婕、汶汶、夏蕾、Wendy、恰琪、少鹽、牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇。🇭🇰小迪。🇯🇵菊池桃子。🇰🇷邊荷律、金渡兒、JJUBI。味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」公布2026年度陣容，韓籍成員李多慧、金娜妍、權喜原「三本柱」皆續留隊中，原練習生瑄瑄、姵宸、貝拉將在新球季轉為正式成員。另外，李多慧持續以隊長身分領銜小龍女，小映則擔任對外代表與發言角色，林襄也正式升任副隊長。成員：🇹🇼林襄、霖霖、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、賴可、菲菲、口水、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、姵宸、群群、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、佩霓、寧寧、靜靜。🇰🇷金娜妍、權喜原、李多慧。🇲🇾貝拉。練習生：掌沛、各務禮美奈、佳依、張愛。今年度統一獅UniGirls女孩成員擴編6位正式成員及練習生6位，團隊編制來到32人，也是UniGirls成軍18年來，編制最盛大的時刻，隊長由MAGGIE接任，JOY擔任副隊長，攜手打造新氣象。另外，今年更新增日籍啦啦隊女孩藤本彩花，背號31，她除了有豐富的應援經驗，還參加過韓國的選秀節目，相當具有人氣。成員：🇹🇼Maggie、Joy、妮妮、Yuki、冞冞、芮絲、少少、賴賴、曼萍、瑟七、斐棋、柔一、一七、包子、侯芳、安琪、子筑、姿琳、姸蓁、培根。🇯🇵 Nozomi、Chihiro、藤本彩花。🇰🇷趙娟週、文慧真、安惠志。練習生：若婷、小妤、魚兒、羽娜、Ella、沐沐。「Wing Stars」今年人員未有太大變動，核心陣容依舊是韓國高人氣成員安芝儇、朴旻曙(Mingo)，以及因應應援曲爆紅的「一粒」趙宜莉。去年Wing Stars 4名練習生毛毛、芃芃、玖玖、米亞也轉為正式成員。成員：🇹🇼螢螢 、瑈瑈 、圈圈、恬魚、昆昆、李樂、黃澄澄 、妡0 、艾琳 、一粒 、林浠 、筱雯 、芃芃 、米妮、米亞 、千千 、ET 、毛毛 、會晴 、芋頭 、NINA 、玖玖。🇰🇷安芝儇 、朴旻曙Mingo。🇲🇾JC、尼莫。