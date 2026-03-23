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小龍女陣容升級 瑄瑄、姵宸新成員亮相

味全龍、LG雙子跨國合作 啦啦隊女神車榮玹現身記者會

▲李多慧與權喜原（右1）、金娜妍（左1）組成小龍女「韓援三本柱」，私下苦學中文的她們，目前中文程度已進步不少。（圖／味全龍提供）

韓職職棒球隊LG雙子（LG Twins）21日公布2026賽季應援團名單，雖不見「AI女神」李珠珢，但卻出現韓國女團ILY:1出身成員張競（RONA），官方也特別標註「首位台灣啦啦隊成員」，消息一出引發熱議。今（23）日味全龍舉辦開季記者會，除了公布全新制服與新成員，還重磅宣布將攜手韓職LG TWINS，打造跨國應援合作，隊長車榮玹、隊員張競以及陳秀華也一同現身。小龍女人氣成員林襄、小映，以及韓籍成員權喜原、金娜妍今一同出席記者會，除了公布全新旗袍造型的制服，陣容方面瑄瑄、姵宸、貝拉升格為正式成員，張愛、佳依也成為新的練習生，為團隊注入更多新活力。味全龍今年將與韓國職棒LG TWINS合作，三位LG TWINS啦啦隊成員車榮玹、Rona及陳秀華特別來到記者會，分享雙方交流計畫。包括應援曲交換授權、主題日活動等等，車榮玹表示「希望以後有更多的活動，就像K-POP一樣風靡全世界」。而張競宣布加入LG雙子啦啦隊，成為台灣第一人，女團ILY:1出身的她，從練習生開始至今已在韓國闖蕩8年，她分享：「能帶給大家能量是很棒的一件事，未來會幫LG和味全龍加油，期待有好成績。」她也很榮幸能夠成為首位加入韓職的台灣人。李多慧與權喜原、金娜妍組成小龍女「韓援三本柱」，私下苦學中文的她們，目前中文程度已進步不少，金娜妍透露「我現在可以聽懂一點點，我也會一直努力」，同時在台韓兩地應援的她，也表示因為有很多粉絲的愛，讓她不會感覺到疲累，之後也會帶給大家滿滿的活力。