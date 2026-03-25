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「百億賭王」林秉文，2023年捲入郭哲敏「88會館」地下匯兌及洗錢重案後，便因違反《銀行法》遭新北地檢署起訴，隨後更選擇棄保潛逃、隱匿海外。怎料，23日，竟傳出他在柬埔寨西港慘遭「行刑式」槍殺的身亡噩耗。據悉，殺手下手極其殘暴，狂轟29槍，其中更有5槍直接命中頭部，顯見奪命意圖堅決。隨著死訊傳回國內，外界紛紛聯想到林秉文江湖上的3大死敵，究竟這回是與哪一方勢力因恩怨而動殺機，已成為當前黑白兩道全力追查的重點。據了解，3月23日深夜，林秉文在柬埔寨西港住處附近遛狗時遭到伏擊。根據《聯合新聞網》的報導，當時身邊罕見地沒有保鑣隨行，遭到3至4名槍手「行刑式」近距離開槍，全身共中29槍，其中致命的5槍直接擊中頭部，死狀相當悽慘，是否有內鬼洩漏行蹤，引發外界關注。外界分析，林秉文生前仇家眾多，除了台北與高雄的本土黑道，還有一路來自中國的人馬，主要恩怨多與金錢糾紛及江湖規矩有關。此次身中29槍命喪異鄉，究竟是哪一方勢力跨海清算，或是當地博弈利益分配不均引發的報復，已成為目前黑白兩道全力釐清的焦點。回顧林秉文生平，56歲的林秉文生前是天道盟角頭，並在新北市蘆洲有待廣為人知，在外更有「鱸鰻」的稱號。2008年因捲入「米迪亞暴龍隊假球案」，遭判有期徒刑2年、易科罰金73萬元；2021年，林秉文協助藝人彭恰恰處理債務問題，直至2023年間因涉入「88會館」洗錢、地下匯兌案遭到起訴，棄300萬保釋金逃亡至海外，一度傳出藏匿於美國洛杉磯，更經常在社群網站上發文，被立委徐巧芯酸「最囂張通緝犯」。