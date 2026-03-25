中國補教界知名網紅講師張雪峰因心肌梗塞猝逝，享年41歲。過去他曾在課堂上高喊「兩岸若開戰願捐1億元人民幣（約4億台幣）」，相關言論引發爭議。不僅台灣網友炸鍋，張雪峰鼓吹戰爭的發言，連中國網友也不挺，痛批「賺取愛國流量」。

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張雪峰昔喊武統台灣捐4億　鼓吹戰爭惹議

張雪峰曾在課堂上情緒激昂地表示，「槍聲打響那一天，我他X的至少捐5000萬，我公司帳上永遠有這個錢」、「整體最起碼捐他X一個億，就他X的祖國統一，我們這一代人一定能成功，我始終堅信！」

▲張雪峰（如圖）曾在課堂上情緒激昂地表示，「槍聲打響那一天，我他X的至少捐5000萬，我公司帳上永遠有這個錢」。（圖／翻攝微博＠科學小霞）
▲張雪峰（如圖）曾在課堂上情緒激昂地表示，「槍聲打響那一天，我他X的至少捐5000萬，我公司帳上永遠有這個錢」。（圖／翻攝微博＠科學小霞）
張雪峰這番言論引發爭議，雖有中國網友力挺「愛國」立場，稱他三觀正；但也有不少人痛批，張雪峰鼓吹戰爭、賺取愛國流量。甚至還有人指出，張雪峰公司帳上永遠有5000萬人民幣，代表這幾年賺了不少，但過去出現「張雪峰165元高考預測卷被指漏洞百出」，向客服反應後對方承認錯誤，卻拒絕退貨退款。

張雪峰課堂爆粗口　網酸：不像老師像混混

網友認為張雪峰嘴上高調喊著「愛國」，實際上更像是收割韭菜的表演而已，直言：「鼓吹戰爭的都不是好鳥，對生命缺乏最起碼的敬畏」、「口氣比力氣都要大」。另外，張雪峰在短短的幾句話，連說了好幾個「他X的」，甚至還在公開演講時自稱「老子」，用字粗俗根本不像是一個老師，比較像是一個街頭混混。

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