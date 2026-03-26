清明節將至，新北市衛生局抽驗食品安全，針對餐飲業、賣場、超市及傳統市場稽查潤餅、豆製品、生鮮蔬果等90件應景食品，結果發現2件豆製品不符規定，為桃園明記黃豆食品的「大黑豆乾」和雲林百豐商行的「豆乾」，已要求業者下架回收。桃園市政府衛生局也針對潤餅攤商、傳統市場、超市賣場、餐飲業及糕餅製造業展開稽查與抽驗，總計抽驗255件產品，有5件不符規定，包含花生粉檢出黃麴毒素超標，香菜檢出農藥殘留超標。
新北市衛生局指出，1月28、29日前往汐止區的素食餐廳抽驗，針對清明應景90件食品，查出不合格產品包含桃園八德區的明記「大黑豆乾」檢出防腐劑苯甲酸0.66g/kg，超出法定上限0.6g/kg。另一件雲林元長鄉的百豐商行「豆乾」，在土城學府路的傳統市場販售，檢出不得殘留的過氧化氫。
衛生局指出，2案均違反食品安全衛生管理法第18條規定，最高可處300萬元罰鍰，並已要求問題產品全面下架回收，將案件移交來源廠商所在地主管機關進一步查處。
衛生局說明，此次檢出違規食品添加物防腐劑「苯甲酸」，依法可用於豆干、醬菜等食品以抑制微生物生長，但使用量須符合規範；過氧化氫則具有殺菌作用，雖可應用於製程，但成品中不得殘留，否則可能對腸胃造成刺激。
豆乾食用之前先做兩件事 有效去除水溶性防腐劑
新北市衛生局提醒，豆製品於食用前可以水清洗或浸泡，並用沸水煮熟，有助於去除水溶性的防腐劑殘留於食品中，並可藉由開水烹煮及將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡與經常換水，即能將殘留之過氧化氫轉移至水中，達到去除過氧化氫的效果。
桃園市衛生局抽檢5件不合格 包含花生粉、香菜各1件
另外，桃園市政府衛生局也於近期針對潤餅攤商、傳統市場、超市賣場、餐飲業及糕餅製造業展開稽查與抽驗，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。
衛生局官員表示，這次抽驗品項涵蓋潤餅、潤餅皮、豆芽菜、花生粉、豆干製品、祭祀食品及糖果餅乾與飲料等，檢驗項目包括微生物、防腐劑、甜味劑、著色劑、漂白劑、真菌毒素及農藥殘留等，抽驗結果顯示，違規產品包括1件海苔酥檢出重金屬超標，業者已依規定下架並停售。
1件花生粉檢出黃麴毒素超標，經要求回收後複驗合格；1件香菜檢出農藥殘留超標，已移請來源所轄彰化縣衛生局查處；另有2件豆干產品違規，其中1件檢出防腐劑已開罰，另1件檢出過氧化氫，處辦中。
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衛生局說明，此次檢出違規食品添加物防腐劑「苯甲酸」，依法可用於豆干、醬菜等食品以抑制微生物生長，但使用量須符合規範；過氧化氫則具有殺菌作用，雖可應用於製程，但成品中不得殘留，否則可能對腸胃造成刺激。
豆乾食用之前先做兩件事 有效去除水溶性防腐劑
新北市衛生局提醒，豆製品於食用前可以水清洗或浸泡，並用沸水煮熟，有助於去除水溶性的防腐劑殘留於食品中，並可藉由開水烹煮及將鍋蓋打開揮發水蒸氣後，再以多量水浸泡與經常換水，即能將殘留之過氧化氫轉移至水中，達到去除過氧化氫的效果。
桃園市衛生局抽檢5件不合格 包含花生粉、香菜各1件
另外，桃園市政府衛生局也於近期針對潤餅攤商、傳統市場、超市賣場、餐飲業及糕餅製造業展開稽查與抽驗，總計抽驗255件產品，有5件不符規定。
衛生局官員表示，這次抽驗品項涵蓋潤餅、潤餅皮、豆芽菜、花生粉、豆干製品、祭祀食品及糖果餅乾與飲料等，檢驗項目包括微生物、防腐劑、甜味劑、著色劑、漂白劑、真菌毒素及農藥殘留等，抽驗結果顯示，違規產品包括1件海苔酥檢出重金屬超標，業者已依規定下架並停售。
1件花生粉檢出黃麴毒素超標，經要求回收後複驗合格；1件香菜檢出農藥殘留超標，已移請來源所轄彰化縣衛生局查處；另有2件豆干產品違規，其中1件檢出防腐劑已開罰，另1件檢出過氧化氫，處辦中。