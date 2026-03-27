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▲《逐玉》圓房名場面被刪，引發劇迷不滿。（圖／翻攝自微博）

熱播陸劇《逐玉》昨（26）日愛奇藝鑽石會員已經可以觀看大結局，觀眾最期待的莫過於張凌赫飾演的「武安侯」謝征遭下春藥，樊長玉（田曦薇 飾）和他共浴，兩人激情圓房，接著畫面轉到床上，樊長玉從被窩爬出來，謝征親吻她的背部、耳朵，並溫柔地從她身後環抱，沒想到正式播出時，這個片段被刪除，引發網友抗議。謝征遭皇帝下春藥後，樊長玉將他扛回將軍府，和他共泡浴池解毒，謝征將長玉壓到角落狂吻，即便兩人身上依舊有穿著內裡，且並沒有拍到什麼裸露畫面，但兩人癡迷的神情，加上光影效果，色氣滿滿。之前《逐玉》結局流出，其中一個畫面就是樊長玉鑽出被窩，謝征也從被窩爬出來，親吻長玉的脖子、耳朵，有人說像極了剛開葷、意猶未盡的少年，後來樊長玉說，「藥性還沒解？我不行了，我要先睡會兒。」但這段最後被刪除，讓許多網友群起抱怨，「那段拍得這麼好，刪了可惜」、「為什麼要刪！苦等許久啊」、「本來就短！還刪掉」。有趣的是，謝征的部下「謝五」看到他被下藥，急著找太醫，被金爺給叫回來，還虧他不能只懂打仗，還要懂點生活，最後太醫隔著門，看到兩人纏綿的剪影，直接離去，謝五還不懂，一直想叫太醫進屋檢查。飾演謝五的張舒淪在微博寫下軍營日誌，笑說，「所以，到底啥是生活呀！」還有人虧他離升官加薪的日子更遠了。