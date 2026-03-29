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▲網友翻出《逐玉》中的3大穿幫鏡頭。（圖／微博@是壹周不是一周、微博@夜微凉50104）

古裝陸劇《逐玉》大結局已在愛奇藝上線，總播放量突破27萬，人氣非常驚人。而在結局後，《逐玉》討論度依然不減，還有人翻出3大穿幫鏡頭，不只在張凌赫飾演的謝征上戰場時，後方驚見摩托車，就連跟女主角樊長玉（田曦薇 飾）燉肉時，也被抓包是用瓦斯爐在煮，古代中出現科技火，瞬間讓全網笑爛。《逐玉》一開播就因精采劇情與演員們精湛演技，討論度不斷上升，許多觀眾也開啟柯南模式，狂翻劇中的穿幫鏡頭。由於樊長玉的職業是殺豬，每天都要殺豬跟燉肉販售，假結婚的謝征也會一起幫忙。不料在燉肉時，竟發現一大鍋肉的下方，竟然是用瓦斯爐在煮，藍色火焰跟古代用的柴火完全不一樣，科技火的出現讓網友笑翻的同時，也大讚劇組的真實性，原來真的是在賣滷肉。而另一幕則是謝征上戰場的戰爭戲橋段，只見他披上軍服，帥氣的騎在馬上，帶領軍隊打仗。但不料後方竟出現超現代的摩托車。有網友猜測可能是場地太大，工作人員來回不方便，所以使用摩托車減少時間，沒想到意外入鏡，也讓大家笑翻。除此之外，謝征一開始化名為「言正」，被樊長玉撿回家協議假結婚後，在兩人結婚典禮的群眾中，竟然還看到戴著口罩一起觀禮的工作人員，被網友笑說根本是預知未來，還直接戲稱是「古代防疫人」。雖然《逐玉》被翻出多個穿幫鏡頭，但依然不減劇迷們對該劇的熱愛，還驚訝《逐玉》已經紅到快趕上《甄嬛傳》，每一幕都被觀眾細看。雖然《逐玉》人氣超高，但也不免出現一些罵聲，像是張凌赫在飾演「武安侯」謝征，是大權在握的武將，劇中有不少武打場面，讓人看了熱血沸騰。但也有一派觀眾認為，張凌赫的妝容太厚了，即便打打殺殺過後臉上有傷，看起來還是太過唯美。因此更出現酸民吐槽他，「粉底液將軍」、「武安侯行軍臨停：我的防曬呢」、「這個仗只能打一半，將軍要先去補妝」、「精緻但不合理」等負面聲浪，可以說是劇紅是非多。