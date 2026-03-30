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▲精靈系美女安雅泰勒喬伊再度回歸為《超級瑪利歐銀河電影版》聲音演出。（圖／美聯社／達志影像）

▲火狐麥克勞德是《超級瑪利歐銀河電影版》的驚喜角色。（圖／UIP提供）

▲ 《超級瑪利歐銀河電影版》即將於4月1日起全台上映，票房備受各方期待。（圖／UIP提供）

全球票房突破13億美元的超級賣座大片《超級瑪利歐兄弟電影版》即將推出續集《超級瑪利歐銀河電影版》，台灣搶先北美於4月1日（週三）上映，搭配不同特典、贈品的預售票已經讓粉絲搶成一團，而為女主角「碧姬公主」獻聲的安雅泰勒喬伊不僅再度回歸，還加碼透露在為首集配音的時候，沒想到要不停大吼大叫，她竟然吐了，還得灌一大堆水，撐著把工作完成。精靈系女神安雅泰勒喬伊為《超級瑪利歐銀河電影版》再度聲音演出碧姬公主，備受粉絲期待。片中她並不只有等待別人來救援，也有自己上場表現的時刻，因此不乏動作場面，也常要吼叫，讓安雅覺得十分有趣，卻也意外的累人。她回憶道：「我沒有理解到會這麼累，因為你一直在喊叫，我記得我第一次去配音的時候竟然吐了。」而且動作場面幾乎都是她一個人站在收音的區域裡，邊做動作邊出聲音大概半個小時，只希望沒人會看到她那時的模樣。《超級瑪利歐銀河電影版》改編自任天堂的Wii遊戲，當時曾獲得高度評價，因此電玩迷對於電影版的寄望也深，劇組精銳盡出，除了安雅泰勒喬伊以及為瑪利歐、路易吉聲音演出的克里斯普瑞特、查理戴之外，還把電玩中最受歡迎的角色「耀西」給請出來，由《史密斯任務》影集版男主角唐納格洛佛配音，至於大反派除了上集的「庫巴」傑克布萊克外，還增加了「庫巴Jr.」，由《重擊人生》名導班尼沙夫戴聲音演出，陣容堅強。但劇組還是不忘記為任天堂的電玩粉絲製造驚喜，《星際火狐》的主角火狐麥克勞德，確定會在《超級瑪利歐銀河電影版》出現，找來《捍衛戰士：獨行俠》與《愛愛愛上你》當紅小生葛倫鮑威爾配音，過往任天堂的格鬥遊戲《任天堂明星大亂鬥》中，麥克勞德就與瑪利歐、路易吉與咚奇剛、耀西等一同登場，不過在大銀幕合體，《超級瑪利歐銀河電影版》算是第一次，無怪乎成為被宣傳的噱頭。有了上集的原班人馬，加上重量級新生力軍，《超級瑪利歐銀河電影版》廣獲看好會是今年好萊塢春夏季一連串大片攻勢的第一砲，票房成績盼能超越首集。日前在日本舉辦首映活動後，也有情報指出片尾有兩段畫面，觀眾千萬別太早離場，而全台各地的預售票還在熱烈銷售中。