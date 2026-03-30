我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐納格洛佛為了詮釋好耀西，自己做了很多功課。（圖／摘自IMDb）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》維持畫面繽紛、情節逗趣的特色，將是今年春天全家大小一同看片的好選擇。（圖／UIP提供）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》將在4月1日上映，威秀影城推出超可愛「耀西造型爆米花桶」，吸引民眾瘋搶。（圖／翻攝自威秀影城粉絲團）

根據任天堂電玩改編的《超級瑪利歐銀河電影版》，台灣即將在4月1日（週三）上映，片中的周邊商品已經出現搶貨之亂，尤其時超人氣角色「耀西」造型的爆米花桶，在影城預售被黃牛捷足先登、搜刮一空後，近日又開放向隅的觀眾預購。耀西這個看似恐龍，後來又被原創者稱是烏龜一族的角色，深受電玩迷的喜愛，電影版擔任配音的艾美獎視帝唐納格洛佛，被揭露是主動爭取這個機會，甚至積極到要經紀人打電話給動畫公司老闆表達強烈意願。耀西和瑪利歐在電玩中既是好友又是戰友，瑪利歐會騎在他身上，過去電玩粉絲都以為耀西是恐龍，但後來總監手塚卓志強調耀西是烏龜，看起來似乎就是官方的答案。唐納格洛佛曾以《亞特蘭大》拿下艾美獎最佳音樂或喜劇類影集男主角，是好萊塢有重量級地位的黑人男星，但他為了爭取耀西這個角色，甚至叫經紀人打電話給負責動畫製作的照明娛樂CEO，向對方傳達自己真的很想扮演耀西，也真的很想加入《超級瑪利歐》宇宙，終如願以償。在《超級瑪利歐銀河電影版》繼續聲音演出「庫巴」一角的傑克布萊克，認為這一集能邀到奧斯卡影后布麗拉森為羅潔塔公主配音，又有唐納格洛佛積極爭取演耀西，實在非常幸運。他們兩人的共同點，除了都是實力被獎項肯定的好演員外，也都熱愛任天堂所打造出來的電玩世界，錄音的時候表現更加賣力，為片子大大加分。聽到「前輩」傑克布萊克如此讚美，唐納格洛佛倒是傾吐內心真正想法：「其實有點害怕。我在想自己應該怎麼做，才能像第一集的他們一樣表現那麼好？這個真的很難，因為這片子和角色都太經典。我一直相信，事前越不要天花亂墜打包票，事後的表現越容易讓人有驚喜，因此做了很多功課，希望跟上一集的老班底們一樣被觀眾喜歡。」《超級瑪利歐兄弟電影版》在2023年上映時，曾締造全球賣破13億美元的驚人佳績，續集《超級瑪利歐銀河電影版》賣座成績更受到矚目，台灣提前北美上映，粉絲已經邊搶票邊忙著搶週邊商品，各地影城又將出現排隊進場的長龍。