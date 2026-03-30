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▲Netflix日劇《First Love初戀》推出時曾經暴紅，佐藤健（左）與滿島光（右）演活「跨越20年的心動與遺憾」。（圖／翻攝自Netflix FB）

▲滿島光因《First Love 初戀》在台大紅，曾受邀來台出席金馬獎頒獎典禮。（圖／NOWNEWS資料照片）

▲滿島光今拋出震撼彈，與模特兒男友淺野啓介（如圖）共同發表結婚聲明，透露雙方已正式成為夫妻。（圖／淺野啓介IG @keisukeasano_）

40歲日本女星滿島光宣布與小8歲的男模淺野啓介結婚，並透露已經懷孕，讓粉絲又驚又喜。她曾在2022年推出的Netflix日劇《First Love 初戀》展現精彩演技，該劇打進Netflix全球非英語節目戲劇類第8名，在亞洲尤其造成轟動，台灣更是連續多日穩坐冠軍寶座，讓滿島光成為觀眾印象中的「初戀女神」，主題曲〈First Love〉更是被一堆藝人翻唱，甚至在跨年晚會上出現白冰冰的演歌唱腔詮釋版，造成熱烈話題。《First Love 初戀》在韓劇席捲全球、韓流橫掃亞洲的情況下，以精緻的拍攝手法、國際級的高規格製作，再度吸引觀眾的注意，曾被視為「日劇文藝復興」。滿島光和佐藤健扮演一對年少時曾有過戀情，卻在往後的人生中歷經波折，女方喪失記憶後多年，彼此再度相遇，未了情緣能否再續，牽動觀眾的心。滿島光在聽〈First Love〉後，喚醒回憶掉眼淚的一場戲，被譽為「神級表演」，也助全劇在Netflix全球榜締造出色的好成績。台灣曾經歷過日劇大熱的年代，對於懷舊感的日本文藝劇本容易接受度更高，加上《First Love 初戀》呈現年輕情侶相約看《鐵達尼號》等昔日在台灣也出現過的風潮，格外讓觀眾被打動，加上宇多田光的〈First Love〉最早被選為經典日劇《魔女的條件》主題曲時，就曾經在台灣大受歡迎，多年後《First Love 初戀》再拿來使用，又喚起資深粉絲的回憶，就如同劇中滿島光聽歌突然記憶甦醒一般。Netflix推出《First Love 初戀》的期間，相關話題、報導不斷，從劇情、演員到主題曲，甚至主唱主題曲的宇多田光其人其事，都是被討論的焦點，〈First Love〉再度紅遍大街小巷，歌手、網紅大家都要翻唱，連綜藝大姐大白冰冰，都因為曾在日本演藝界發展，和宇多田光的媽媽藤圭子認識，在跨年晚會上表演了演歌風的〈First Love〉，儘管反應兩極，卻超有話題，亦成為她近年演出中最為人津津樂道的一次。當時主演《First Love 初戀》已37歲卻仍有靈秀之感的滿島光，被觀眾視為氣質女神，人氣居高不下。那一年的她，還在首段婚姻結束之後的單身階段，沒想到3年多過去，她不但終結單身，還一次就宣布「雙喜臨門」的好消息，也讓粉絲詫異之餘，一面為她開心。