我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王彩樺唱跳〈保庇〉，彷彿回到藍寶石大歌廳還存在的年代。（圖／高雄流行音樂中心提供）

▲《高雄有顆藍寶石》首映會吸引大批觀眾捧場，大家都想回味當年的秀場風情。（圖／高雄流行音樂中心提供）

金馬獎導演楊力州最新紀錄片《高雄有顆藍寶石》，昨（29）日在高雄市立圖書館總館盛大舉行首映會，昔日曾在藍寶石大歌廳演出的黃西田、王彩樺、蘇明淵、澎澎等都到場憶當年，王彩樺更一度「脫稿」走下舞台與粉絲近距離互動，笑喊：「看到台下笑呵呵，我就爽歪歪！」逗得全場笑聲不斷。但提到片中的主角之一豬哥亮，王彩樺不禁紅了眼眶，想到他生前的提攜，更是當場落淚。藍寶石大歌廳曾是高雄重要的娛樂場所，全台當紅大牌都會接到演出邀約，也一直有「能在藍寶石表演才是大牌」的氣氛，片中以AI製作的豬哥亮旁白貫穿，宛如他重生親自錄製，讓人驚嘆不已。黃西田、康弘、胡瓜等過去的秀場台柱，也都在片中回憶藍寶石的昔日風光。王彩樺那時並非大牌，卻也參與到了這一段，她在首映會上拿出看家本領、大唱〈保庇〉，還下台撩撥看表演的粉絲，把大家都逗得很開心，可是提到豬哥亮，她忍不住泛淚。王彩樺說道：「感謝豬哥亮大哥，當初指定我去演『雞排英雄』，還有『大尾鱸鰻』。」讓她的演藝事業又開啟了新的一頁，當年在秀場的幾大天王之中，黃西田算是最青春永駐，澎澎則打趣表示：「每次看到黃西田，都覺得他永遠像小朋友一樣。」律師歌手蘇明淵分享，爸爸生前常帶媽媽到藍寶石看秀，自己去年站上「真愛秀．藍寶石大歌廳」舞台，也算替父圓夢。黃西田則感觸良多說道：「片中出現的每一位都是我的好朋友。」《高雄有顆藍寶石》團隊與該片導演楊力州克服挖掘史料的困難，