▲豬哥亮最近因為《藍寶石大歌廳》演唱會而話題滿滿。（圖／高雄流行音樂中心提供）

金曲歌王施文彬與「高雄女兒」吳淑敏將於5月聯袂登上海音館，參與高雄流行音樂中心年度指標盛事《2026真愛秀・藍寶石大歌廳》。出道逾30年的兩人首度登上此傳奇舞台，除了準備滿滿經典金曲，吳淑敏更分享了一段早年與已故秀場天王豬哥亮有關的靈異趣事。原來豬哥亮的照片可以避邪，吳淑敏過去作秀時曾撞邪，就是靠著和豬大哥的合照，一覺到天亮。吳淑敏回憶，有一年到馬來西亞雲頂作秀時，疑似因磁場不合導致睡眠品質極差，甚至遇到「壓床」現象。當地人告訴她，只要把別人的照片放在枕頭底下就能安穩度過。吳淑敏笑說：「當時我手機一打開，剛好是我上節目與豬大哥的合照，索性就把照片放在枕頭下，沒想到當晚就一睡到天亮！豬大哥真的是我的『保命符』！」更有趣的是後續的神展開。吳淑敏後來打聽這個「辟邪妙招」的原理，朋友才告訴她：「因為把別人照片放枕頭下，髒東西就會改去找那個人！」結果她隔天竟夢到一個女生很開心地在吃一隻豬，「後來幾天我都睡得超安穩，所以我之後上節目還很鄭重地向豬大哥道歉，同時也非常感謝祂保護我。」豬哥亮過去聽到這件事情時，也哭笑不得。儘管沒能趕上當年藍寶石的最盛況，但13歲就出道的吳淑敏，對秀場文化並不陌生。她從小奔波於歌廳與工地秀，練就一身好歌喉與應對進退的真功夫，「這些跑場經驗，都是成就我日後在舞台上表演的養分。」她特別感念豬哥亮當年的照顧，讓她在那個輝煌年代被更多人看見。身為高雄鹽埕區的女兒，這次受邀參與《2026 真愛秀．藍寶石大歌廳》，吳淑敏激動表示：「終於能登上藍寶石唱歌，真的是既感動又欣慰！屆時一定把大家喜歡聽的歌唱好唱滿。」與吳淑敏相差16歲、卻有著20多年「忘年之交」情誼的金曲歌王施文彬，同樣是首度登上藍寶石舞台。他曾為吳淑敏製作專輯，兩人默契十足。施文彬透露，當年剛出道只趕上太陽城與聯美歌廳的末班車，這次受邀演出，讓他直呼：「終於圓夢了！至少彌補了出道34年的缺憾。」回憶早年秀場，施文彬分享了一段奇妙緣分。高中熱愛跳 Disco 的他，曾結識現為知名編舞老師的朱孝中；多年後施文彬在台上高歌〈傷心酒店〉時，赫然發現台下的舞群指導竟是這位老友。「高中的好朋友，長大後居然在秀場舞台上同台，那種感覺非常特別！」這也讓人窺見當年秀場濃厚的人情味。這次參與五周年慶典，施文彬最期待的莫過於能與已退隱政壇的「寶島歌王」葉啟田同框相見歡。展望馬年，施文彬透露已重啟創作計畫，吳淑敏也在籌備新專輯中，兩人都期盼新作品能盡快與歌迷見面。《2026真愛秀・藍寶石大歌廳》馬年一開春便開紅盤，5月9日場次門票已搶購一空，目前僅剩5月10日最後席次。