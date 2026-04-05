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▲凍齡美魔女凱特貝琴薩近期因接連失去繼父和媽媽而暴瘦，又留言怒批好萊塢對男女不公平的態度。（圖／摘自 IG@katebeckinsale)

▲馬克魯法洛（左）在漫威英雄片中扮演綠巨人浩克，受到觀眾歡迎。（圖／摘自Disney+）

▲馬克魯法洛（如圖）被凱特貝琴薩指控，對她傳訊息給他，提到被彼此共同經紀人不公平開除的事情，當作沒看到，完全沒有任何回應。（圖／美聯社／達志影像）

曾主演《決戰異世界》系列以及《珍珠港》等大片的英國美魔女凱特貝琴薩，近年接連遭逢繼父與媽媽病逝的打擊，體重暴減，心情也欠佳，竟然做出驚人之舉，對漫威英雄片中的「綠巨人浩克」馬克魯法洛開嗆，稱他們兩人共同的經紀人只因為她在支持加薩停火的留言下按讚，當天就把她開除，而同樣大力支持停火的馬克竟然都沒事，怒批在好萊塢有「大鵰」真的很重要，男女仍然不平等。更爆料她早就傳訊給馬克提及此事，對方卻不理不睬。馬克魯法洛近日在社群上發文，力薦觀眾去欣賞歷史影片《巴勒斯坦36》，該片描述1936年至1939年巴勒斯坦託管時期，阿拉伯人反抗英國殖民統治的起義事件，不免也再次表達希望加薩停火的立場，看得凱特貝琴薩立刻在下面留言，稱自己不過是跟他支持同樣的理念，在主張加薩停火的留言下面按了個讚，當天就被他們共同的經紀人開除，就像奧斯卡影后蘇珊莎蘭登一樣因為敢言丟工作，怒嗆好萊塢對待男女之間的態度依舊極不平等。雪上加霜的是，凱特貝琴薩稱和蘇珊莎蘭登被各自經紀人開除的那天，正好是美國演員工會罷工結束後兩天，大家之前有9個月不能工作，好不容易罷工告一段落，很快她們就因為自己支持的理念而被經紀人放棄，但像馬克魯法洛這樣的男星，卻完全沒事，實在相當不公平。凱特貝琴薩痛批「男性特權」有時候連在馬克這樣大家認為的好人身上都會出現。由於她與馬克的經紀人相同，當然很早就傳訊跟馬克提及此事，他卻毫無回應，彷彿裝沒看到。這樣的處理態度，當然把凱特貝琴薩惹毛了，她強調自己並不是要責怪馬克，可是自己也沒有忘記馬克怎麼對她的，她寫道：「當然我不會得到他的任何回應，我真心誠意支持馬克魯法洛以及他做的任何事，但我就是不會得到他的回應，不管當時或是現在。幾個月前我給他發了訊息，他視若無睹，他就更沒有可能現在會來回覆我。」儘管大鳴大放之後，凱特仍把留言刪除，媒體卻都已經截圖存證。她接連失去雙親本來就已經造成很大的情緒負擔，連食慾都減退，讓外界擔心是否得了厭食症，現在她又忍不住要對昔日的同門師兄弟開砲，更對好萊塢生態做出血淋淋的批判，在演藝圈內的行情恐怕更會受到影響，而馬克魯法洛暫時沒有回應。