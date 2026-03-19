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▲《復仇者聯盟：末日崛起》將有克里斯伊凡（左）再內的漫威老將歸隊，話題十足，來勢洶洶。（圖／摘自IMDb）

▲《沙丘：第三部》還加入羅伯派汀森扮演的神祕角色，更添噱頭與話題。（圖／華納兄弟提供）

▲克里斯漢斯沃扮演的雷神索爾，也是《復仇者聯盟：末日崛起》的要角之一。（圖／摘自IMDb）

「甜茶」提摩西夏勒梅最新大片《沙丘：第三部》預告片登場後，果如預期成為全球觀眾談論、矚目的焦點，之前兩集在全球分別賣破4億與7億美元，第三部的票房仍然備受看好。有心人注意到美國版預告打出12月18日上映的字樣，嗅出不尋常，原來漫威《復仇者聯盟》的第5集《末日崛起》也排定同一週上映，兩部大片互不相讓，沒人要先挪動，《沙丘》乾脆把檔期昭告天下，看漫威怎麼接招。根據歐美媒體報導，近幾年飽受衝擊的戲院業者，無不期待好萊塢端出多一點大片來挽救市場景氣，沒想到《沙丘：第三部》和《復仇者聯盟：末日崛起》同樣都要在12月18日於美國推出，讓他們心情又顯得複雜，兩部片都是被看好會大賣的巨片，同檔期對打有可能各自削弱實力，還不如在不同的時刻上片，夠發揮彼此最強的戰力。然而漫威與華納兄弟互不相讓，都擺明就是要那個週末推出。以往同一週有兩部大片的情況，最經典的莫過於3年前暑假的《Barbie芭比》和《奧本海默》，形成一種「芭本海默」的風潮，證明片子夠突出，兩部巨片同檔推出未必會兩敗俱傷，可以共存共榮。但《沙丘：第三部》與《復仇者聯盟：末日崛起》的例子又不一樣，兩部片都在搶IMAX等高規格映廳，且又都是主打男性觀眾，目標群重疊，不能排除有人只選擇其中一部進戲院，另外一部等串流。在爭取IMAX映廳的速度上，《沙丘：第三部》打贏第一仗，IMAX確定給他們獨家3週的映期，《復仇者聯盟：末日崛起》在這段期間只能在一般映廳上演，但根據歐美媒體報導，漫威與所屬的迪士尼都沒有要改檔期的意思，認為《Barbie芭比》能夠在IMAX廳都被《奧本海默》佔走的情況下，依然能夠在全球票房明顯贏過《奧本海默》一截，不會因此先長他人志氣、滅自己威風。《沙丘：第三部》將為提摩西夏勒梅主演的這一系列暫時畫下句點，《復仇者聯盟：末日崛起》則有小勞勃道尼改以大反派末日博士姿態出現的噱頭，吸引力都很強大，究竟票房誰會勝出一籌？各方都在等著瞧。